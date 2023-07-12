Рейтинг@Mail.ru
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/diskreditatsiya-1883652165.html
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая - РИА Новости, 12.07.2023
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая
Коммюнике саммита НАТО искажает политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявили во вторник в дипломатической РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:44
2023-07-12T05:44
в мире
китай
пекин
вильнюс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783819_275:0:3759:1960_1920x0_80_0_0_52fd9a14ae9582e42aeecd21ab614247.jpg
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО искажает политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая при ЕС. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны-члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР. "Коммюнике саммита НАТО пространное, оно повторяет старые песни, изобилующие менталитетом времен холодной войны и идеологическими предубеждениями", - говорится в заявлении на сайте миссии. Отмечается, что "содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая, а также преднамеренно дискредитирует КНР". "Мы решительно выступаем против и отвергаем это", - указали в дипмиссии. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230712/preduprezhdeniya-1883645645.html
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
китай
пекин
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783819_710:0:3323:1960_1920x0_80_0_0_7f7037a04828eddb46ae35bbd3d4fdf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, вильнюс, нато
В мире, Китай, Пекин, Вильнюс, НАТО
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая

Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая и искажении его политики

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО искажает политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая при ЕС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны-члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения
Вчера, 02:20
"Коммюнике саммита НАТО пространное, оно повторяет старые песни, изобилующие менталитетом времен холодной войны и идеологическими предубеждениями", - говорится в заявлении на сайте миссии.
Отмечается, что "содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая, а также преднамеренно дискредитирует КНР".
"Мы решительно выступаем против и отвергаем это", - указали в дипмиссии.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе
11 июля, 08:00
 
В миреКитайПекинВильнюсНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала