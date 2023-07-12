https://ria.ru/20230712/diskreditatsiya-1883652165.html

Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая

Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая - РИА Новости, 12.07.2023

Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая

Коммюнике саммита НАТО искажает политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявили во вторник в дипломатической РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T05:44

2023-07-12T05:44

2023-07-12T05:44

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китай

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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО искажает политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая при ЕС. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны-члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая. При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР. "Коммюнике саммита НАТО пространное, оно повторяет старые песни, изобилующие менталитетом времен холодной войны и идеологическими предубеждениями", - говорится в заявлении на сайте миссии. Отмечается, что "содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая, а также преднамеренно дискредитирует КНР". "Мы решительно выступаем против и отвергаем это", - указали в дипмиссии. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230712/preduprezhdeniya-1883645645.html

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

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в мире, китай, пекин, вильнюс, нато