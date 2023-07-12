https://ria.ru/20230712/diktor-1883701508.html
Аэропорт Сочи опроверг информацию, что диктор перепутал Самару и Саратов
Аэропорт Сочи опроверг информацию, что диктор перепутал Самару и Саратов - РИА Новости, 12.07.2023
Аэропорт Сочи опроверг информацию, что диктор перепутал Самару и Саратов
Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов из-за чего пассажиры саратовского рейса опоздали на борт, не соответствует... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:26
2023-07-12T12:26
2023-07-12T12:28
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сочи
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СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов из-за чего пассажиры саратовского рейса опоздали на борт, не соответствует действительности, сообщил представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика". Ранее победительница детского шоу "Голос" Анна Доровская разместила в своем Instagram*-аккаунте информацию, что диктор аэропорта перепутал города Самару и Саратов из-за чего некоторые пассажиры опоздали на рейс. Сочинский аэропорт, по словам девушки, претензии опоздавших из-за ошибки диктора проигнорировал. "Аэропорт Сочи официально заявляет, что изложенная пассажиром ситуация не соответствует действительности. В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение. Согласно поднятым логам из программы (на скрине) - все объявления давались корректно", - говорится в заявлении. В аэропорту призывают пассажиров быть внимательными и следить за онлайн-табло, на котором отображается актуальная информация по вылетам. Анна Доровская - двенадцатилетняя уроженка Энгельса Саратовской области, победительница юбилейного сезона музыкального телевизионного шоу "Голос. Дети".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Сочи
Аэропорт Сочи опроверг информацию, что диктор перепутал Самару и Саратов
Аэропорт Сочи опроверг сообщение пассажирки о том, что диктор перепутал Самару и Саратов
СОЧИ, 12 июл - РИА Новости.
Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов из-за чего пассажиры саратовского рейса опоздали на борт, не соответствует действительности, сообщил
представитель оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее победительница детского шоу "Голос
" Анна Доровская разместила в своем Instagram*-аккаунте информацию, что диктор аэропорта перепутал города Самару и Саратов из-за чего некоторые пассажиры опоздали на рейс. Сочинский аэропорт, по словам девушки, претензии опоздавших из-за ошибки диктора проигнорировал.
"Аэропорт Сочи официально заявляет, что изложенная пассажиром ситуация не соответствует действительности. В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение. Согласно поднятым логам из программы (на скрине) - все объявления давались корректно", - говорится в заявлении.
В аэропорту призывают пассажиров быть внимательными и следить за онлайн-табло, на котором отображается актуальная информация по вылетам.
Анна Доровская - двенадцатилетняя уроженка Энгельса Саратовской области
, победительница юбилейного сезона музыкального телевизионного шоу "Голос. Дети".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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