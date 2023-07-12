https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883818787.html

Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников

Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников - РИА Новости, 12.07.2023

Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников

Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:25

2023-07-12T18:25

2023-07-12T18:27

в мире

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дмитрий песков

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цены на нефть

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи, говорится в совместной декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украины, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Со своей стороны Украина обязуется: вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности партнеров и укреплять меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи, оказываемой партнерами", - указывается в документе. Кроме того, Киев обязался продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией. Украина взяла на себя и обязательство провести реформу в оборонной промышленности, направленную на ее модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами. В среду была опубликована декларация G7 в поддержку Украины. Она предусматривает начало переговоров стран G7 с Киевом по вопросу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html

https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html

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в мире, украина, дмитрий песков, g7, нато, киев, россия, цены на нефть