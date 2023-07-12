https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883818787.html
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников - РИА Новости, 12.07.2023
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников
Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:25
2023-07-12T18:25
2023-07-12T18:27
в мире
украина
дмитрий песков
g7
нато
киев
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883717368_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_45758206d3070c2f6e930d73d2f0bab2.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи, говорится в совместной декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украины, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Со своей стороны Украина обязуется: вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности партнеров и укреплять меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи, оказываемой партнерами", - указывается в документе. Кроме того, Киев обязался продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией. Украина взяла на себя и обязательство провести реформу в оборонной промышленности, направленную на ее модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами. В среду была опубликована декларация G7 в поддержку Украины. Она предусматривает начало переговоров стран G7 с Киевом по вопросу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html
https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883717368_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63ce1412b6c73709c06cfd74a413f6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, g7, нато, киев, россия, цены на нефть
В мире, Украина, Дмитрий Песков, G7, НАТО, Киев, Россия, Цены на нефть
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников
Украина в декларации G7 обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность союзников
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи, говорится в совместной декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украины, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
«
"Со своей стороны Украина обязуется: вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности партнеров и укреплять меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи, оказываемой партнерами", - указывается в документе.
Декларация G7 по Украине учитывает развитие оборонной промышленности
Кроме того, Киев обязался продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией.
Украина взяла на себя и обязательство провести реформу в оборонной промышленности, направленную на ее модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами.
В среду была опубликована декларация G7 в поддержку Украины. Она предусматривает начало переговоров стран G7 с Киевом по вопросу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине