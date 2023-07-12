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Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников - РИА Новости, 12.07.2023
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18:25 12.07.2023 (обновлено: 18:27 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883818787.html
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников - РИА Новости, 12.07.2023
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников
Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:25
2023-07-12T18:27
в мире
украина
дмитрий песков
g7
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи, говорится в совместной декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украины, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Со своей стороны Украина обязуется: вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности партнеров и укреплять меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи, оказываемой партнерами", - указывается в документе. Кроме того, Киев обязался продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией. Украина взяла на себя и обязательство провести реформу в оборонной промышленности, направленную на ее модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами. В среду была опубликована декларация G7 в поддержку Украины. Она предусматривает начало переговоров стран G7 с Киевом по вопросу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html
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в мире, украина, дмитрий песков, g7, нато, киев, россия, цены на нефть
В мире, Украина, Дмитрий Песков, G7, НАТО, Киев, Россия, Цены на нефть
Украина в декларации обязалась вносить вклад в безопасность союзников

Украина в декларации G7 обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность союзников

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина обязуется вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников, а также предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой Киеву помощи, говорится в совместной декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украины, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
«
"Со своей стороны Украина обязуется: вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности партнеров и укреплять меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи, оказываемой партнерами", - указывается в документе.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Декларация G7 по Украине учитывает развитие оборонной промышленности
Вчера, 16:56
Кроме того, Киев обязался продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией.
Украина взяла на себя и обязательство провести реформу в оборонной промышленности, направленную на ее модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами.
В среду была опубликована декларация G7 в поддержку Украины. Она предусматривает начало переговоров стран G7 с Киевом по вопросу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Киев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине
Вчера, 17:47
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковG7НАТОКиевРоссияЦены на нефть
 
 
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