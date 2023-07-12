https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883815720.html
В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины
В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины - РИА Новости, 12.07.2023
В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины
Страны ЕС готовы содействовать мерам G7 по поддержке Украины и оперативно рассмотрят варианты содействия, говорится в совместной декларации. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:19
2023-07-12T18:19
2023-07-12T18:20
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны ЕС готовы содействовать мерам G7 по поддержке Украины и оперативно рассмотрят варианты содействия, говорится в совместной декларации. "ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в эти усилия и оперативно рассмотреть варианты подобного содействия", - указывается в итоговом документе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже даже в краткосрочной перспективе.
https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html
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в мире, украина, дмитрий песков, евросоюз, ситуация в днр и лнр, g7, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, G7, Россия
В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины
Страны ЕС заявили о готовности содействовать мерам G7 по поддержке Украины