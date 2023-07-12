https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883815720.html

В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины

В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины - РИА Новости, 12.07.2023

В ЕС заявили о готовности содействовать G7 в поддержке Украины

Страны ЕС готовы содействовать мерам G7 по поддержке Украины и оперативно рассмотрят варианты содействия, говорится в совместной декларации. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:19

2023-07-12T18:19

2023-07-12T18:20

в мире

украина

дмитрий песков

евросоюз

ситуация в днр и лнр

g7

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882651695_0:89:3146:1859_1920x0_80_0_0_7361203ec1156b7504861c821ffdcbce.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны ЕС готовы содействовать мерам G7 по поддержке Украины и оперативно рассмотрят варианты содействия, говорится в совместной декларации. "ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в эти усилия и оперативно рассмотреть варианты подобного содействия", - указывается в итоговом документе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже даже в краткосрочной перспективе.

https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, евросоюз, ситуация в днр и лнр, g7, россия