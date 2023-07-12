https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883814233.html
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины - РИА Новости, 12.07.2023
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины
Страны G7 будут работать над укреплением экономической стабильности и энергетической безопасности Украины, говорится в опубликованной в среду декларации в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:08
2023-07-12T18:08
2023-07-12T18:10
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Страны G7 будут работать над укреплением экономической стабильности и энергетической безопасности Украины, говорится в опубликованной в среду декларации в поддержку Украины. "Мы все будем работать с Украиной над специальными двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности и планами по... укреплению экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе благодаря усилиям по восстановлению и реконструкции, чтобы создать условия для укрепления экономического благосостояния Украины, включая ее энергетическую безопасность", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html
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цены на нефть, украина, g7, ситуация в днр и лнр
Цены на нефть, Украина, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики и безопасности Украины