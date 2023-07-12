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Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины - РИА Новости, 12.07.2023
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18:08 12.07.2023 (обновлено: 18:10 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883814233.html
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины - РИА Новости, 12.07.2023
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины
Страны G7 будут работать над укреплением экономической стабильности и энергетической безопасности Украины, говорится в опубликованной в среду декларации в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:08
2023-07-12T18:10
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Страны G7 будут работать над укреплением экономической стабильности и энергетической безопасности Украины, говорится в опубликованной в среду декларации в поддержку Украины. "Мы все будем работать с Украиной над специальными двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности и планами по... укреплению экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе благодаря усилиям по восстановлению и реконструкции, чтобы создать условия для укрепления экономического благосостояния Украины, включая ее энергетическую безопасность", - указывается в документе.
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цены на нефть, украина, g7, ситуация в днр и лнр
Цены на нефть, Украина, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики Украины

Страны G7 заявили о намерении работать над укреплением экономики и безопасности Украины

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Страны G7 будут работать над укреплением экономической стабильности и энергетической безопасности Украины, говорится в опубликованной в среду декларации в поддержку Украины.
«
"Мы все будем работать с Украиной над специальными двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности и планами по... укреплению экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе благодаря усилиям по восстановлению и реконструкции, чтобы создать условия для укрепления экономического благосостояния Украины, включая ее энергетическую безопасность", - указывается в документе.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Декларация G7 по Украине учитывает развитие оборонной промышленности
Вчера, 16:56
 
Цены на нефтьУкраинаG7Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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