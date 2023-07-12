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Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023
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10:06 12.07.2023 (обновлено: 10:15 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883671321.html
Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе
Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023
Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе
Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:06
2023-07-12T10:15
в мире
g7
нато
вильнюс
великобритания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News."Декларация G7, как ожидается, будет ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении телеканала."Декларация G7 &lt;...&gt; (будет содержать положения о) предоставлении большего количества оборонного оборудования, увеличении и ускорении обмена разведданными и активизации поддержки киберобороны..., расширении программ обучения и военных учений..., развитии промышленного потенциала Украины", - также указывается в сообщении.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230712/garantii-1883669058.html
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в мире, g7, нато, вильнюс, великобритания
В мире, G7, НАТО, Вильнюс, Великобритания
Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе

Декларацию G7 о гарантиях безопасности Киеву могут ратифицировать на саммите НАТО

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News.
"Декларация G7, как ожидается, будет ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении телеканала.
"Декларация G7 <...> (будет содержать положения о) предоставлении большего количества оборонного оборудования, увеличении и ускорении обмена разведданными и активизации поддержки киберобороны..., расширении программ обучения и военных учений..., развитии промышленного потенциала Украины", - также указывается в сообщении.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 09:49
 
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