https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883671321.html

Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе

Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023

Декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать в Вильнюсе

Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:06

2023-07-12T10:06

2023-07-12T10:15

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g7

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News."Декларация G7, как ожидается, будет ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении телеканала."Декларация G7 <...> (будет содержать положения о) предоставлении большего количества оборонного оборудования, увеличении и ускорении обмена разведданными и активизации поддержки киберобороны..., расширении программ обучения и военных учений..., развитии промышленного потенциала Украины", - также указывается в сообщении.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230712/garantii-1883669058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7, нато, вильнюс, великобритания