https://ria.ru/20230712/chekhiya-1883643096.html

В Чехии заявили, что ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации

В Чехии заявили, что ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации - РИА Новости, 12.07.2023

В Чехии заявили, что ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации

Ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации, наоборот, он принесет "стабильность в регион Восточной Европы", написал вечером во вторник в Twitter... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T01:14

2023-07-12T01:14

2023-07-12T01:14

в мире

украина

россия

чехия

ян липавский

нато

йенс столтенберг

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ПРАГА, 12 июл - РИА Новости. Ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации, наоборот, он принесет "стабильность в регион Восточной Европы", написал вечером во вторник в Twitter глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя принятые в этот день на саммите альянса в Вильнюсе договоренности о постепенном вхождении Киева в состав НАТО. "Ускоренное вступление Украины в состав НАТО не означает дальнейшую эскалацию. Наоборот. Оно принесет стабильность, прежде всего, в регион Восточной Европы", - считает Липавский. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html

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в мире, украина, россия, чехия, ян липавский, нато, йенс столтенберг