https://ria.ru/20230712/britantsy-1883850974.html

"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу

"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу - РИА Новости, 12.07.2023

"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его неоднозначную реакцию на призыв британского министра обороны Бена... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:50

2023-07-12T20:50

2023-07-12T20:50

политика

украина

великобритания

владимир зеленский

бен уоллес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6ffd1ae498d4b6764dce4c2376bb393.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его неоднозначную реакцию на призыв британского министра обороны Бена Уоллеса к киевским властям быть благодарными за оказанную военную помощь.В частности, украинский президент попросил главу военного ведомства подсказать, как именно его страна должна отблагодарить Лондон."Невежество Зеленского погубит Украину", — полагает пользователь Reality."Вообще им не нужно было помогать ни в каком виде", — считает Pembs."Кстати, а что случилось с нашими танками Challenger?" — задался вопросом Lameduck."Чем дольше будет продолжаться эта война, тем лучше будет одеваться госпожа Зеленская", — сыронизировал Edward Thunderpants."Он не только получает оружие, но и прикарманивает кучу денег!" — возмутился Poppett99."Когда мы уже начнем искать мирное решение конфликта?" — поинтересовался Rex Kwon do.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинское руководство быть более благодарным западным союзникам за предоставленную военную помощь.

https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883827966.html

https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, великобритания, владимир зеленский, бен уоллес