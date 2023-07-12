https://ria.ru/20230712/britantsy-1883850974.html
"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу
"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу - РИА Новости, 12.07.2023
"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его неоднозначную реакцию на призыв британского министра обороны Бена... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:50
2023-07-12T20:50
2023-07-12T20:50
политика
украина
великобритания
владимир зеленский
бен уоллес
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его неоднозначную реакцию на призыв британского министра обороны Бена Уоллеса к киевским властям быть благодарными за оказанную военную помощь.В частности, украинский президент попросил главу военного ведомства подсказать, как именно его страна должна отблагодарить Лондон."Невежество Зеленского погубит Украину", — полагает пользователь Reality."Вообще им не нужно было помогать ни в каком виде", — считает Pembs."Кстати, а что случилось с нашими танками Challenger?" — задался вопросом Lameduck."Чем дольше будет продолжаться эта война, тем лучше будет одеваться госпожа Зеленская", — сыронизировал Edward Thunderpants."Он не только получает оружие, но и прикарманивает кучу денег!" — возмутился Poppett99."Когда мы уже начнем искать мирное решение конфликта?" — поинтересовался Rex Kwon do.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинское руководство быть более благодарным западным союзникам за предоставленную военную помощь.
https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html
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политика, украина, великобритания, владимир зеленский, бен уоллес
Политика, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Бен Уоллес
"Погубит Украину". Британцы обрушились на Зеленского, ответившего Уоллесу
Читатели DM раскритиковали Зеленского, ответившего на призыв Уоллеса к Киеву