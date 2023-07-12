https://ria.ru/20230712/blagoustroystvo-1883717913.html
Хоценко: на благоустройство Омской области выделят миллиард рублей
Хоценко: на благоустройство Омской области выделят миллиард рублей - РИА Новости, 12.07.2023
Хоценко: на благоустройство Омской области выделят миллиард рублей
На благоустройство общественных территорий в Омской области выделят 1 миллиард рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:36
2023-07-12T13:36
2023-07-12T13:49
омская область
омск
виталий хоценко
омская область
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. На благоустройство общественных территорий в Омской области выделят 1 миллиард рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко. Об этом решении глава региона сообщил на базе областного конгресс-холла во время открытия регионального форума гражданских активистов "Решают люди". Целью форума является разработка проектов, которые будут востребованы в обществе и реализованы с помощью инициативного бюджетирования и различных грантовых программ. Участники набраны из числа активных жителей, ранее проявивших интерес к созданию и продвижению общественно значимых проектов. "Форум "Решают люди" - абсолютно практическое мероприятие, на котором можно послушать методологию и получить ответы на те вопросы, которые имеются. Местные инициативы важны, а программа "Формирование комфортной городской среды" работает для населенных пунктов численностью 1000 человек и выше. Программа "Местные инициативы" - для всех населенных пунктов, хоть там 10 человек проживает, но тоже можно реализовывать проекты. Постарались максимально учесть все пожелания граждан, глав поселений, глав районов по расширению этой программы. Расширены критерии и направления расходования средств, их можно реализовывать и на школьные, и на дворовые территории многоквартирных домов, спортивные площадки, детские сады и другие пространства. Увеличен верхний предел финансирования - до 3 млн рублей", – сказал Виталий Хоценко. Количество направлений расходования средств тоже увеличено. Изменена в большую сторону и сумма на один проект. Глава региона уточнил, что городу и региону в целом важно благоустраивать свою городскую среду. "Я уверен, люди видят те пространства, которые мы благоустраиваем не только в рамках города Омска, но и области. Это федеральное финансирование, мы туда добавляем свое. Более того, мы решили пойти дальше и распространять программу "Местные инициативы", которая действует 2 года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году - до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год принято решение выделить 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в 5 раз больше", – сообщил Виталий Хоценко. В форуме участвует 400 активистов, которых распределили на 40 городских и 32 районные команды. Они получат знания на лекциях и тренингах. Федеральные и региональные эксперты займутся отбором проектов. Авторы лучших идей получат финансирование из бюджета Омской области.
https://ria.ru/20230707/granty-1882747327.html
https://ria.ru/20230629/kuzbass-1881029955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, виталий хоценко
Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Омская область
ОМСК, 12 июл - РИА Новости. На благоустройство общественных территорий в Омской области выделят 1 миллиард рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко.
Об этом решении глава региона сообщил на базе областного конгресс-холла во время открытия регионального форума гражданских активистов "Решают люди". Целью форума является разработка проектов, которые будут востребованы в обществе и реализованы с помощью инициативного бюджетирования и различных грантовых программ. Участники набраны из числа активных жителей, ранее проявивших интерес к созданию и продвижению общественно значимых проектов.
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"Форум "Решают люди" - абсолютно практическое мероприятие, на котором можно послушать методологию и получить ответы на те вопросы, которые имеются. Местные инициативы важны, а программа "Формирование комфортной городской среды" работает для населенных пунктов численностью 1000 человек и выше. Программа "Местные инициативы" - для всех населенных пунктов, хоть там 10 человек проживает, но тоже можно реализовывать проекты. Постарались максимально учесть все пожелания граждан, глав поселений, глав районов по расширению этой программы. Расширены критерии и направления расходования средств, их можно реализовывать и на школьные, и на дворовые территории многоквартирных домов, спортивные площадки, детские сады и другие пространства. Увеличен верхний предел финансирования - до 3 млн рублей", – сказал Виталий Хоценко.
Количество направлений расходования средств тоже увеличено. Изменена в большую сторону и сумма на один проект. Глава региона уточнил, что городу и региону в целом важно благоустраивать свою городскую среду.
"Я уверен, люди видят те пространства, которые мы благоустраиваем не только в рамках города Омска
, но и области. Это федеральное финансирование, мы туда добавляем свое. Более того, мы решили пойти дальше и распространять программу "Местные инициативы", которая действует 2 года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году - до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год принято решение выделить 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в 5 раз больше", – сообщил Виталий Хоценко.
В форуме участвует 400 активистов, которых распределили на 40 городских и 32 районные команды. Они получат знания на лекциях и тренингах. Федеральные и региональные эксперты займутся отбором проектов. Авторы лучших идей получат финансирование из бюджета Омской области.
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