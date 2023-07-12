https://ria.ru/20230712/biznesmeny-1883773165.html

Бизнесмены использовали свой цифровой профиль на МСП.РФ более 100 тысяч раз

Бизнесмены использовали свой цифровой профиль на МСП.РФ более 100 тысяч раз - РИА Новости, 12.07.2023

Бизнесмены использовали свой цифровой профиль на МСП.РФ более 100 тысяч раз

Свыше 100 тысяч раз представители малого и среднего бизнеса использовали данные своего цифрового профиля на платформе МСП.РФ для получения мер поддержки и... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:46

2023-07-12T15:46

2023-07-12T15:46

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 тысяч раз представители малого и среднего бизнеса использовали данные своего цифрового профиля на платформе МСП.РФ для получения мер поддержки и услуг, а также доступа к онлайн-сервисам, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, это позволило предпринимателям сэкономить время за счет отсутствия необходимости лично собирать и подавать документы в ведомства. "Цифровая платформа уже стала ядром адресной поддержки, а ее технологической основой — цифровой профиль. Цель, которую мы ставили перед собой — освободить бизнес при обращении за услугами от обязанности самим предоставлять необходимые сведения, которые уже есть у государственных органов. Благодаря запуску цифрового профиля уже более 100 тысяч раз бизнес использовал данные в различных сервисах и мерах поддержки", — отметил Исаевич, слова которого привели в пресс-службе КМСП. Он отметил, что вся информация из цифрового профиля приходит в личные кабинеты предпринимателей. Сегодня с согласия пользователя цифровой профиль аккумулирует около 1,2 тысячи различных сведений. Туда добавлены данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, единого реестра МСП, налоговых деклараций, об уплаченных налогах и задолженности по ним, счетах в банках и получении мер поддержки. Заполнять поля заявления, имеющиеся в цифровом профиле, не требуется. Сегодня также обсуждается вопрос дополнения профиля сведениями о транспортных средствах, лицензиях организации, статусе IT-компании, интеллектуальной собственности. Также он может быть дополнен данными реестров произведенной в России промпродукции, недобросовестных поставщиков и др., информацией о задолженности перед бюджетом, исполнительных производствах с возможностью сформировать документы для погашения задолженности, пояснил руководитель корпорации. В свою очередь, исполнительный директор общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Шубин отметил, что цифровой профиль – это еще один шаг к упрощению получения мер поддержки бизнесом. Цифровая платформа МСП.РФ была запущена в феврале 2022 года. Она была разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230626/otkazy-1880469173.html

https://ria.ru/20230621/servis-1879578888.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов