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Северная Европа намерена обеспечить долгосрочную безопасность Украины
Северная Европа намерена обеспечить долгосрочную безопасность Украины - РИА Новости, 12.07.2023
Северная Европа намерена обеспечить долгосрочную безопасность Украины
Страны Северной Европы готовятся обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, говорится в распространенном в среду совместном заявлении. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:10
2023-07-12T20:10
2023-07-12T20:10
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. Страны Северной Европы готовятся обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, говорится в распространенном в среду совместном заявлении. В Финляндии заявление опубликовало правительство страны. "В совместном заявлении от 12 июля 2023 года страны Северной Европы готовятся поддерживать Украину и ее безопасность в долгосрочной перспективе, исходя из обязательств по безопасности, данных сегодня Украине странами G7 (Великобритания, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, США)", - говорится в сообщении. Уточняется, что страны Северной Европы выражают удовлетворение декларацией G7 и готовятся со своей стороны обеспечить долгосрочную поддержку потребностей Украины. "Они содержат, например, поставку оборонных материалов, обучение украинских сил и укрепление устойчивости страны к кризису. Целью готовящихся сейчас обязательств является выполнение принятой в мае совместной декларации Украины и Северной Европы. Страны Северной Европы обязуются поддерживать безопасность Украины в больших масштабах в долгосрочной перспективе", - указывается в сообщении. В четверг в Хельсинки пройдет саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882884074.html
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в мире, украина, джо байден, сша, финляндия, цены на нефть, g7
В мире, Украина, Джо Байден, США, Финляндия, Цены на нефть, G7
Северная Европа намерена обеспечить долгосрочную безопасность Украины
Северная Европа готовится обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе