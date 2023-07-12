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Норвегия передаст Украине тысячу новых беспилотников - РИА Новости, 12.07.2023
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11:38 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/bespilotniki-1883689888.html
Норвегия передаст Украине тысячу новых беспилотников
Норвегия передаст Украине тысячу новых беспилотников - РИА Новости, 12.07.2023
Норвегия передаст Украине тысячу новых беспилотников
Правительство Норвегии приняло решение передать Украине тысячу новых комплектов беспилотных летательных аппаратов, сообщило министерство обороны королевства в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:38
2023-07-12T11:38
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МУРМАНСК, 12 июл - РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение передать Украине тысячу новых комплектов беспилотных летательных аппаратов, сообщило министерство обороны королевства в среду. "Украина очень довольна предыдущими норвежскими поставками этого разведывательного беспилотника, который был разработан в сотрудничестве между Вооруженными Силами Норвегии и Норвежским оборонным научно-исследовательским институтом. Беспилотник, получивший название Black Hornet, производится в Норвегии, и сейчас мы поставляем Украине тысячу новых комплектов беспилотников", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что украинские власти обратились с просьбой о передаче такого рода оборудования для использования в вооруженном конфликте. "Беспилотник норвежской разработки компании Teledyne FLIR является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей", - пояснили в минобороны. Согласно заявлению норвежского военного ведомства, что БПЛА прост в управлении, устойчив к внешним воздействиям, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230712/skandal-1883687191.html
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в мире, украина, норвегия, нато
В мире, Украина, Норвегия, НАТО
Норвегия передаст Украине тысячу новых беспилотников

Правительство Норвегии решило передать Украине тысячу новых комплектов беспилотников

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МУРМАНСК, 12 июл - РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение передать Украине тысячу новых комплектов беспилотных летательных аппаратов, сообщило министерство обороны королевства в среду.
"Украина очень довольна предыдущими норвежскими поставками этого разведывательного беспилотника, который был разработан в сотрудничестве между Вооруженными Силами Норвегии и Норвежским оборонным научно-исследовательским институтом. Беспилотник, получивший название Black Hornet, производится в Норвегии, и сейчас мы поставляем Украине тысячу новых комплектов беспилотников", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что украинские власти обратились с просьбой о передаче такого рода оборудования для использования в вооруженном конфликте.
"Беспилотник норвежской разработки компании Teledyne FLIR является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей", - пояснили в минобороны.
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Согласно заявлению норвежского военного ведомства, что БПЛА прост в управлении, устойчив к внешним воздействиям, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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