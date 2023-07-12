https://ria.ru/20230712/belorussiya-1883686365.html

Во внутренних войсках Белоруссии создали три новых подразделения спецназа

Во внутренних войсках Белоруссии создали три новых подразделения спецназа - РИА Новости, 12.07.2023

Во внутренних войсках Белоруссии создали три новых подразделения спецназа

Три новых подразделения спецназначения созданы во внутренних войсках МВД Белоруссии в мае, сообщил заместитель министра внутренних дел республики, командующий... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:20

2023-07-12T11:20

2023-07-12T11:20

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Три новых подразделения спецназначения созданы во внутренних войсках МВД Белоруссии в мае, сообщил заместитель министра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. "Планово осуществляется выполнение задач… по созданию новых подразделений спецназначения во внутренних войсках с целью усиления наших боевых возможностей в особый период. Создано три отряда – "Шторм" в Бресте, "Тайфун" в Гродно и "Буран" в Гомеле. Мы создали эти подразделения буквально в начале мая, и они сейчас готовы, боеспособны, выполняют задачи", - сказал Карпенков в видеокомментарии, опубликованном в телеграм-канале министерства. Он отметил, что "данные подразделения предназначены для ведения боевых действий, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями в особый период". "А в повседневной деятельности эти подразделения уже несут службу и в приграничье, и выполняют задачи по обеспечению силового прикрытия нашего оперативного состава, который реализует специальные мероприятия и спецоперации", - добавил замминистра. По его словам, эти подразделения укомплектованы контрактниками, которые прошли службу в органах внутренних дел, в подразделениях внутренних войск не менее 3-5 лет, они "мотивированные, закаленные, экипированы и оснащены современным оружием, техникой". "Поступают бронемашины. Есть тепловизионные приборы и прицелы, квадрокоптеры, беспилотники, разведывательные и даже ударные. Подразделения обучены с учетом опыта проведения (российской – ред.) военной спецоперации на Украине", - сказал Карпенков. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал. С декабря во внутренних войсках стали появляться новые отряды спецназа.

https://ria.ru/20230711/vagner-1883501913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, брест, гродно, александр лукашенко