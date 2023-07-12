Новое футбольное поле откроют ко Дню города в Балашихе
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа БалашихаНовое футбольное поле откроют ко Дню города в Балашихе
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Новое футбольное поле откроют ко Дню города в Балашихе
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новое футбольное поле в лесопарке "Пехорка-лес" планируется открыть ко Дню города Балашихи, который в этом году отметят 17 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ход работ на объекте проверили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, а также представители администрации города и депутаты горсовета.
"Пехорка-лес" — это продолжение центрального городского парка "Пехорка". В будущем мы планируем присоединить к нему ту часть, которая находится за рекой. Это востребованное место как среди жителей Балашихи, так и всего Подмосковья — его посещают более 2,5 миллиона человек в год", — отметил Брынцалов, слова которого привели в пресс-службе.
На сегодняшний день рабочие укладывают основу будущего покрытия, а также устанавливают трибуны.
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"Мы обновляем футбольное поле, которое было здесь и раньше. Строители ведут работы уже около месяца. Сейчас они заняты созданием подстилающего слоя, в будущем на предстоит еще оборудовать освещение и установить забор", — процитировали в пресс-службе слова руководителя объединенной дирекции парков Балашихи Артема Константиновского, инспектировавшего объект.
Зона отдыха "Пехорка-лес" была благоустроена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Парки в лесу" в 2022 году. Ее площадь составляет около 16 гектаров. В новой зоне отдыха продлена набережная вдоль реки, обустроены освещенные дорожки для тихих прогулок и велосипедистов, установлены беседки, две площадки для пляжного волейбола и один детский игровой комплекс.