Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил об отсутствии решений по новым поставкам артиллерии ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/artilleriya-1883841225.html
Зеленский заявил об отсутствии решений по новым поставкам артиллерии ВСУ
Зеленский заявил об отсутствии решений по новым поставкам артиллерии ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский заявил об отсутствии решений по новым поставкам артиллерии ВСУ
Владимир Зеленский заявил в среду, что конкретных решений по новым поставкам артиллерии Украине западными партнерами пока нет. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:42
2023-07-12T19:42
в мире
украина
владимир зеленский
нато
вильнюс
сша
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что конкретных решений по новым поставкам артиллерии Украине западными партнерами пока нет. "Важный момент – защита нашего неба, сейчас есть небольшие шаги вперед, не буду говорить о количестве Patriot, но важно, что это решение принято… Хотелось бы иметь прорыв относительно артиллерии. Скажу так – мы обсуждаем, есть позитив, но решений конкретных пока нет, но на это нужно просто время", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада". Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украина дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883837606.html
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883834852.html
украина
вильнюс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, сша, йенс столтенберг
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вильнюс, США, Йенс Столтенберг
Зеленский заявил об отсутствии решений по новым поставкам артиллерии ВСУ

Зеленский заявил об отсутствии конкретных решений по новым поставкам артиллерии Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что конкретных решений по новым поставкам артиллерии Украине западными партнерами пока нет.
«
"Важный момент – защита нашего неба, сейчас есть небольшие шаги вперед, не буду говорить о количестве Patriot, но важно, что это решение принято… Хотелось бы иметь прорыв относительно артиллерии. Скажу так – мы обсуждаем, есть позитив, но решений конкретных пока нет, но на это нужно просто время", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины
Вчера, 19:22
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украина дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
СМИ: Зеленский получил на саммите НАТО жесткое предупреждение от Запада
Вчера, 19:10
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВильнюсСШАЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала