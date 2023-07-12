Зеленский заявил об отсутствии решений по новым поставкам артиллерии ВСУ
Зеленский заявил об отсутствии конкретных решений по новым поставкам артиллерии Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что конкретных решений по новым поставкам артиллерии Украине западными партнерами пока нет.
«
"Важный момент – защита нашего неба, сейчас есть небольшие шаги вперед, не буду говорить о количестве Patriot, но важно, что это решение принято… Хотелось бы иметь прорыв относительно артиллерии. Скажу так – мы обсуждаем, есть позитив, но решений конкретных пока нет, но на это нужно просто время", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада".
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украина дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.