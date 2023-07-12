https://ria.ru/20230712/artilleriya-1883719047.html
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере - РИА Новости, 12.07.2023
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере
военный эксперт Гай Маккардл в беседе с Newsweek признал, что российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в артиллерийском вооружении. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:43
2023-07-12T13:43
2023-07-12T13:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский военный эксперт Гай Маккардл в беседе с Newsweek признал, что российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в артиллерийском вооружении.“Россия выпускает в четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Это серьезно. Россия совершает по меньшей мере 20 000 выстрелов в день, а Украина всего 5000”, — посетовал он.Маккардл также добавил, что в конфликте России и Украины артиллерия наносит самый большой урон, что делает ее самым эффективным видом вооружений.Ранее действующие и бывшие военные, а также политики стран-членов НАТО заявляли об иссякающих запасах оружия и призывали союзников не только наращивать производство, но и тратить больше на оборону.На минувшей неделе Вашингтон сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
https://ria.ru/20230712/dukh-1883650669.html
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украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере
Эксперт Маккардл: ВС России используют намного больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ