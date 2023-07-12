Рейтинг@Mail.ru
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/artilleriya-1883719047.html
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере - РИА Новости, 12.07.2023
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере
военный эксперт Гай Маккардл в беседе с Newsweek признал, что российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в артиллерийском вооружении. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:43
2023-07-12T13:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876211724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33ac3f5abf0ad20c35d5451500cdc572.jpg
МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский военный эксперт Гай Маккардл в беседе с Newsweek признал, что российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в артиллерийском вооружении.“Россия выпускает в четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Это серьезно. Россия совершает по меньшей мере 20 000 выстрелов в день, а Украина всего 5000”, — посетовал он.Маккардл также добавил, что в конфликте России и Украины артиллерия наносит самый большой урон, что делает ее самым эффективным видом вооружений.Ранее действующие и бывшие военные, а также политики стран-членов НАТО заявляли об иссякающих запасах оружия и призывали союзников не только наращивать производство, но и тратить больше на оборону.На минувшей неделе Вашингтон сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
https://ria.ru/20230712/dukh-1883650669.html
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883656476.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876211724_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_fa8d2ef286e10ed2a21f8d15b9bb3f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Это серьезно": в США испугались превосходства России в ключевой сфере

Эксперт Маккардл: ВС России используют намного больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский военный эксперт Гай Маккардл в беседе с Newsweek признал, что российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в артиллерийском вооружении.
“Россия выпускает в четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Это серьезно. Россия совершает по меньшей мере 20 000 выстрелов в день, а Украина всего 5000”, — посетовал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Моральный дух упал". В ВСУ рассказали, что ударило по их настрою
Вчера, 05:00
Маккардл также добавил, что в конфликте России и Украины артиллерия наносит самый большой урон, что делает ее самым эффективным видом вооружений.
Ранее действующие и бывшие военные, а также политики стран-членов НАТО заявляли об иссякающих запасах оружия и призывали союзников не только наращивать производство, но и тратить больше на оборону.
На минувшей неделе Вашингтон сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Эксперт заявил, как следует расценивать новые поставки оружия Киеву
Вчера, 07:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала