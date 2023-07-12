https://ria.ru/20230712/aeroflot-1883644519.html

Группа "Аэрофлот" планирует набрать свыше 900 бортпроводников в 2023 году

Группа "Аэрофлот" планирует набрать свыше 900 бортпроводников в 2023 году - РИА Новости, 12.07.2023

Группа "Аэрофлот" планирует набрать свыше 900 бортпроводников в 2023 году

Российская группа "Аэрофлот", в которую входит одноименная авиакомпания, в 2023 году планирует набрать более 900 бортпроводников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T01:49

2023-07-12T01:49

2023-07-12T01:49

экономика

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская группа "Аэрофлот", в которую входит одноименная авиакомпания, в 2023 году планирует набрать более 900 бортпроводников, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "В 2023 году авиакомпании группы увеличили набор бортпроводников, исходя из роста производственной деятельности (рост пассажиропотока на 23,5% и количества выполняемых рейсов на 11,9%). Так, например, только "Аэрофлот" с начала 2023 года принял 452 бортпроводника, еще более 150 человек проходят обучение и до конца сентября приступят к работе. Авиакомпания "Победа" в 2023 году примет на работу около 300 бортпроводников", - сообщили в авиакомпании во Всемирный день бортпроводника, который отмечается 12 июля. Согласно годовому отчету компании, в 2022 году штат именно бортпроводниц группы "Аэрофлот" составлял 8,827 тысячи человек, в 2021 году - 9,404 тысячи человек. Представитель "Аэрофлота" пояснил снижение численности бортпроводниц в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. "В 2022 году компании группы не сокращали бортпроводников, более того, предлагаемая заработная плата для новых сотрудников - выше рынка, но несмотря на это мы отмечали продолжающийся естественный отток бортпроводников, наибольший из авиакомпании "Победа", связанный с корректировкой планов прихода воздушных судов лоукостера", - сказали в авиакомпании. Там добавили, что в основном сотрудники уходят по собственному желанию, при опросе увольняющихся чаще всего встречаются ответы: "по семейным обстоятельствам", "планирую продолжить обучение", "переезд". Общая численность сотрудников группы "Аэрофлот" на конец 2022 года составляла 32,3 тысячи человек. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20230711/aeroflot-1883628381.html

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экономика, россия, аэрофлот