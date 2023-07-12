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В Суде ЕС, где заслушают апелляцию Абрамовича, усилили меры безопасности - РИА Новости, 12.07.2023
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11:05 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/abramovich-1883683663.html
В Суде ЕС, где заслушают апелляцию Абрамовича, усилили меры безопасности
В Суде ЕС, где заслушают апелляцию Абрамовича, усилили меры безопасности - РИА Новости, 12.07.2023
В Суде ЕС, где заслушают апелляцию Абрамовича, усилили меры безопасности
Суд Европейского союза усилил меры безопасности во время рассмотрения апелляции российского бизнесмена Романа Абрамовича против наложенных на него санкций ЕС,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:05
2023-07-12T11:05
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россия
роман абрамович
евросоюз
европейский суд
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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Суд Европейского союза усилил меры безопасности во время рассмотрения апелляции российского бизнесмена Романа Абрамовича против наложенных на него санкций ЕС, поскольку получил информацию о подготовке группой украинцев акции протеста в суде против Абрамовича и России, сообщили РИА Новости адвокаты россиянина. Как передает корреспондент РИА Новости из суда, на входе установлена рамка, идет досмотр посетителей, вещи пропускают через рентгеновский аппарат. "Европейский суд повысил меры безопасности на слушаниях по делу Абрамовича, оспаривающего наложенные на него санкции Евросоюза, в связи с предупреждением о том, что группа украинцев намерена устроить в суде акцию протеста против Абрамовича и России", - сказал представитель защиты бизнесмена. Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в т.ч. Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов, размещенных на сайте Суда ЕС, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба одного миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом. Причем миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта.
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в мире, россия, роман абрамович, евросоюз, европейский суд
В мире, Россия, Роман Абрамович, Евросоюз, Европейский суд
В Суде ЕС, где заслушают апелляцию Абрамовича, усилили меры безопасности

В Суде ЕС, где заслушают апелляцию Абрамовича о санкциях, усилили меры безопасности

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Суд Европейского союза усилил меры безопасности во время рассмотрения апелляции российского бизнесмена Романа Абрамовича против наложенных на него санкций ЕС, поскольку получил информацию о подготовке группой украинцев акции протеста в суде против Абрамовича и России, сообщили РИА Новости адвокаты россиянина.
Как передает корреспондент РИА Новости из суда, на входе установлена рамка, идет досмотр посетителей, вещи пропускают через рентгеновский аппарат.
"Европейский суд повысил меры безопасности на слушаниях по делу Абрамовича, оспаривающего наложенные на него санкции Евросоюза, в связи с предупреждением о том, что группа украинцев намерена устроить в суде акцию протеста против Абрамовича и России", - сказал представитель защиты бизнесмена.
Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в т.ч. Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов, размещенных на сайте Суда ЕС, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба одного миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом. Причем миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта.
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В миреРоссияРоман АбрамовичЕвросоюзЕвропейский суд
 
 
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