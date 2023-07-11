https://ria.ru/20230711/zerno-1883607434.html
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна
Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:06
2023-07-11T19:06
2023-07-11T19:06
в мире
вильнюс
украина
нато
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе. "Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные меры по ослаблению мирового продовольственного кризиса", - говорится в документе. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230710/sdelka-1883331919.html
вильнюс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, украина, нато, зерновая сделка
В мире, Вильнюс, Украина, НАТО, Зерновая сделка
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна
НАТО в заявлении задекларировала работу над обеспечением экспорта украинского зерна