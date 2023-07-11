https://ria.ru/20230711/zerno-1883607434.html

НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна

НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна

Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:06

2023-07-11T19:06

2023-07-11T19:06

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе. "Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные меры по ослаблению мирового продовольственного кризиса", - говорится в документе. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230710/sdelka-1883331919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вильнюс, украина, нато, зерновая сделка