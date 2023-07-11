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НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.07.2023
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19:06 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zerno-1883607434.html
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна
Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:06
2023-07-11T19:06
в мире
вильнюс
украина
нато
зерновая сделка
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе. "Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные меры по ослаблению мирового продовольственного кризиса", - говорится в документе. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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в мире, вильнюс, украина, нато, зерновая сделка
В мире, Вильнюс, Украина, НАТО, Зерновая сделка
НАТО заявила, что работает над обеспечением экспорта украинского зерна

НАТО в заявлении задекларировала работу над обеспечением экспорта украинского зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе.
"Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные меры по ослаблению мирового продовольственного кризиса", - говорится в документе.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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В миреВильнюсУкраинаНАТОЗерновая сделка
 
 
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