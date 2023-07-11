https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883586615.html

СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля

СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля

Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:00

2023-07-11T18:00

2023-07-11T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО. "Зеленский сегодня не будет принимать участие в саммите НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск). Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883562145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато