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СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883586615.html
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля
Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:00
2023-07-11T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО. "Зеленский сегодня не будет принимать участие в саммите НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск). Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883562145.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля

"Страна.ua" сообщила, что Зеленский не примет участия в заседаниях саммита НАТО 11 июля

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.
"Зеленский сегодня не будет принимать участие в саммите НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск).
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
СМИ: Зеленский пытается убедить страны НАТО переписать коммюнике
Вчера, 16:45
 
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