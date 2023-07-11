https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883586615.html
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля
Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:00
2023-07-11T18:00
2023-07-11T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник не будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО. "Зеленский сегодня не будет принимать участие в саммите НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск). Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883562145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля
"Страна.ua" сообщила, что Зеленский не примет участия в заседаниях саммита НАТО 11 июля