"Он догадался". Американцы высмеяли истерику Зеленского перед саммитом НАТО

"Он догадался". Американцы высмеяли истерику Зеленского перед саммитом НАТО

Читатели портала Newsweek высмеяли Владимира Зеленского за критику в адрес НАТО из-за отсутствия конкретных сроков по принятию Украины в альянс. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:53

2023-07-11T16:53

2023-07-11T17:38

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости. Читатели портала Newsweek высмеяли Владимира Зеленского за критику в адрес НАТО из-за отсутствия конкретных сроков по принятию Украины в альянс.Ранее во вторник глава киевского режима высказал недовольство из-за того, что члены блока не могут очертить четкие временные рамки для приглашения Украины в организацию, и назвал эту ситуацию абсурдной."Комик вернулся", — написал Never before."Зеленский совершает круг почета", — с иронией отметил Bunker Runt."Зеленский просто марионетка, и, похоже, он все больше об этом догадывается", — добавил aimless blade.Пользователи также прокомментировали требование главы киевского режима "уважать Украину", о чем он написал на своей странице в Twitter. "О каком уважении идет речь, когда ты сам не уважаешь Украину. Ты пожертвовал своим народом в угоду США и НАТО, надеясь, что тебя примут", — подчеркнул USDeclines2023."Он жертвует поколением украинцев ради своих хозяев в Вашингтоне. Нейтралитет был бы лучшим вариантом для Украины. Сейчас эта возможность окончательно упущена", — резюмировали читатели.Накануне газета The New York Times со ссылкой на официальные лица сообщила, что приглашать страну присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе точно не планируется. При этом киевские власти настаивают на приеме в альянс в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение их не устроит.

2023

