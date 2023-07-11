https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883565088.html
"Он догадался". Американцы высмеяли истерику Зеленского перед саммитом НАТО
"Он догадался". Американцы высмеяли истерику Зеленского перед саммитом НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
"Он догадался". Американцы высмеяли истерику Зеленского перед саммитом НАТО
Читатели портала Newsweek высмеяли Владимира Зеленского за критику в адрес НАТО из-за отсутствия конкретных сроков по принятию Украины в альянс. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:53
2023-07-11T16:53
2023-07-11T17:38
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МОСКВА, 11 июля — РИА Новости. Читатели портала Newsweek высмеяли Владимира Зеленского за критику в адрес НАТО из-за отсутствия конкретных сроков по принятию Украины в альянс.Ранее во вторник глава киевского режима высказал недовольство из-за того, что члены блока не могут очертить четкие временные рамки для приглашения Украины в организацию, и назвал эту ситуацию абсурдной."Комик вернулся", — написал Never before."Зеленский совершает круг почета", — с иронией отметил Bunker Runt."Зеленский просто марионетка, и, похоже, он все больше об этом догадывается", — добавил aimless blade.Пользователи также прокомментировали требование главы киевского режима "уважать Украину", о чем он написал на своей странице в Twitter. "О каком уважении идет речь, когда ты сам не уважаешь Украину. Ты пожертвовал своим народом в угоду США и НАТО, надеясь, что тебя примут", — подчеркнул USDeclines2023."Он жертвует поколением украинцев ради своих хозяев в Вашингтоне. Нейтралитет был бы лучшим вариантом для Украины. Сейчас эта возможность окончательно упущена", — резюмировали читатели.Накануне газета The New York Times со ссылкой на официальные лица сообщила, что приглашать страну присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе точно не планируется. При этом киевские власти настаивают на приеме в альянс в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение их не устроит.
https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html
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украина, нато, вильнюс, в мире, владимир зеленский, сша
Украина, НАТО, Вильнюс, В мире, Владимир Зеленский, США
"Он догадался". Американцы высмеяли истерику Зеленского перед саммитом НАТО
Читатели Newsweek высмеяли Зеленского за критику НАТО из-за позиции по членству Украины