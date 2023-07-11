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Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США - РИА Новости, 11.07.2023
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00:11 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zakharova-1883409118.html
Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США
Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США - РИА Новости, 11.07.2023
Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США
Вбросы США о якобы "секретных переговорах" министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T00:11
2023-07-11T00:11
в мире
сша
россия
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вбросы США о якобы "секретных переговорах" министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима, который уже не знает, как докричаться до своих создателей, что если они в очередной раз не вольют дозу вооружений и финансов, то уже ничего не будет, это, конечно, большой проигрыш с их стороны", — сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале. Она добавила, что вбросы США о переговорах Москвы с чиновниками Вашингтона нужны для того, чтобы начать "виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек (переговоров — ред.)". По ее словам, "эта интрига требует повышенного внимания, она не закончена, она будет идти по нарастающей". Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается.
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в мире, сша, россия, мария захарова, сергей лавров
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США

Захарова: вбросы о секретных переговорах Лаврова говорят о моральной проигрыше Вашингтона

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вбросы США о якобы "секретных переговорах" министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима, который уже не знает, как докричаться до своих создателей, что если они в очередной раз не вольют дозу вооружений и финансов, то уже ничего не будет, это, конечно, большой проигрыш с их стороны", — сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Она добавила, что вбросы США о переговорах Москвы с чиновниками Вашингтона нужны для того, чтобы начать "виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек (переговоров — ред.)".
По ее словам, "эта интрига требует повышенного внимания, она не закончена, она будет идти по нарастающей".
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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