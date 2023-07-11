https://ria.ru/20230711/zakharova-1883409118.html

Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США

Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США - РИА Новости, 11.07.2023

Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США

Вбросы США о якобы "секретных переговорах" министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T00:11

2023-07-11T00:11

2023-07-11T00:11

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мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вбросы США о якобы "секретных переговорах" министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима, который уже не знает, как докричаться до своих создателей, что если они в очередной раз не вольют дозу вооружений и финансов, то уже ничего не будет, это, конечно, большой проигрыш с их стороны", — сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале. Она добавила, что вбросы США о переговорах Москвы с чиновниками Вашингтона нужны для того, чтобы начать "виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек (переговоров — ред.)". По ее словам, "эта интрига требует повышенного внимания, она не закончена, она будет идти по нарастающей". Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается.

https://ria.ru/20230710/sammit-1883407348.html

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в мире, сша, россия, мария захарова, сергей лавров