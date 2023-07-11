https://ria.ru/20230711/yadernyy-1883608140.html

НАТО объявила, что останется ядерным альянсом

НАТО объявила, что останется ядерным альянсом - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО объявила, что останется ядерным альянсом

НАТО останется ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:09

2023-07-11T19:09

2023-07-11T19:09

в мире

вильнюс

нато

ядерное оружие

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО останется ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. "Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом. Цель НАТО - более безопасный мир для всех; мы стремимся создать среду безопасности для мира без ядерного оружия", - говорится в коммюнике. При этом, согласно коммюнике, у НАТО есть возможность сделать так, чтобы цена применения ядерного оружия против альянса была неприемлемой. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html

вильнюс

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вильнюс, нато, ядерное оружие