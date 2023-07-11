https://ria.ru/20230711/yadernyy-1883608140.html
НАТО объявила, что останется ядерным альянсом
НАТО объявила, что останется ядерным альянсом - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО объявила, что останется ядерным альянсом
НАТО останется ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:09
2023-07-11T19:09
2023-07-11T19:09
в мире
вильнюс
нато
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537635_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_4833a2e10e7bcbe7fb3c2dfdde98c915.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО останется ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. "Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом. Цель НАТО - более безопасный мир для всех; мы стремимся создать среду безопасности для мира без ядерного оружия", - говорится в коммюнике. При этом, согласно коммюнике, у НАТО есть возможность сделать так, чтобы цена применения ядерного оружия против альянса была неприемлемой. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230523/nato-1873689787.html
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537635_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_3f203096a7ac433c8a3b20f55c0660d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, нато, ядерное оружие
В мире, Вильнюс, НАТО, Ядерное оружие
НАТО объявила, что останется ядерным альянсом
НАТО в коммюнике объявила, что останется ядерным альянсом, пока существует такое оружие