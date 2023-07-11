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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели несколько взрывов, передает местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:26
2023-07-11T03:26
2023-07-11T07:16
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Одессе прогремели несколько взрывов, передает местное издание "Думская" в Telegram-канале. "Уже было несколько взрывов. Работает ПВО", — говорится в сообщении.Ранее в нескольких регионах Украины, в том числе и в Одесской области, объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Думская": в Одессе прогремело несколько взрывов, работает ПВО