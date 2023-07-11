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"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ
Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:09
2023-07-11T21:09
2023-07-11T21:37
специальная военная операция на украине
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех", — считает он.По мнению эксперта, киевскому режиму следует задуматься о переговорах с Москвой, чтобы избежать более серьезных последствий для страны. Макговерн уверен, что, если понадобится, российские силы без препятствий могут пересечь Днепр, пойти на Одессу и выдвинуть уже более жесткие условия.
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в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ могут потерпеть полное поражение уже через пару недель