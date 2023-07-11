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"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 11.07.2023 (обновлено: 21:37 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vsu-1883624311.html
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ
Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:09
2023-07-11T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех", — считает он.По мнению эксперта, киевскому режиму следует задуматься о переговорах с Москвой, чтобы избежать более серьезных последствий для страны. Макговерн уверен, что, если понадобится, российские силы без препятствий могут пересечь Днепр, пойти на Одессу и выдвинуть уже более жесткие условия.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883615972.html
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в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"На пороге полного краха". В США заговорили о сроках капитуляции ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ могут потерпеть полное поражение уже через пару недель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех", — считает он.
По мнению эксперта, киевскому режиму следует задуматься о переговорах с Москвой, чтобы избежать более серьезных последствий для страны. Макговерн уверен, что, если понадобится, российские силы без препятствий могут пересечь Днепр, пойти на Одессу и выдвинуть уже более жесткие условия.
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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