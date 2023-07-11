Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883632901.html
Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО
Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вступление Швеции в НАТО и помощь Украине, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:47
2023-07-11T22:47
в мире
швеция
украина
евросоюз
джастин трюдо
россия
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вступление Швеции в НАТО и помощь Украине, говорится в заявлении главы правительства. "Я сегодня говорил с президентом Эрдоганом. Мы обсудили вторжение России на Украину, заявку Швеции на вступление в НАТО и другое", - указано в сообщении на страницу Трюдо в Twitter. Также отмечается, что лидеры двух стран "привержены совместной работе" по поддержанию принципов мира и коллективной безопасности в мире. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
https://ria.ru/20230711/zayavka-1883613949.html
швеция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a57617437f96b059986ed86256a0e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, украина, евросоюз, джастин трюдо, россия, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Швеция, Украина, Евросоюз, Джастин Трюдо, Россия, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО

Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО и помощь Украине

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вступление Швеции в НАТО и помощь Украине, говорится в заявлении главы правительства.
"Я сегодня говорил с президентом Эрдоганом. Мы обсудили вторжение России на Украину, заявку Швеции на вступление в НАТО и другое", - указано в сообщении на страницу Трюдо в Twitter.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
Вчера, 17:14
Также отмечается, что лидеры двух стран "привержены совместной работе" по поддержанию принципов мира и коллективной безопасности в мире.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Соратник Эрдогана раскритиковал решение одобрить заявку Швеции в НАТО
Вчера, 19:37
 
В миреШвецияУкраинаЕвросоюзДжастин ТрюдоРоссияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала