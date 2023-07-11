https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883632901.html

Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО

Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вступление Швеции в НАТО и помощь Украине, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:47

2023-07-11T22:47

2023-07-11T22:47

в мире

швеция

украина

евросоюз

джастин трюдо

россия

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вступление Швеции в НАТО и помощь Украине, говорится в заявлении главы правительства. "Я сегодня говорил с президентом Эрдоганом. Мы обсудили вторжение России на Украину, заявку Швеции на вступление в НАТО и другое", - указано в сообщении на страницу Трюдо в Twitter. Также отмечается, что лидеры двух стран "привержены совместной работе" по поддержанию принципов мира и коллективной безопасности в мире. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил ранее Столтенберг. При этом он подчеркнул, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

https://ria.ru/20230711/zayavka-1883613949.html

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