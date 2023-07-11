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Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским

Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023

Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе, заявил во вторник советник... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:57

2023-07-11T11:57

2023-07-11T11:57

в мире

вильнюс

джейк салливан

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украина

сша

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе, заявил во вторник советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "У президента Байдена будет возможность пообщаться с ним как в двустороннем формате, так и на полях завтрашней встречи (саммита - ред.)", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html

вильнюс

украина

сша

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в мире, вильнюс, джейк салливан, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, нато