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Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023
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11:57 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883471749.html
Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским
Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023
Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским
Президент США Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе, заявил во вторник советник... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:57
2023-07-11T11:57
в мире
вильнюс
джейк салливан
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе, заявил во вторник советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "У президента Байдена будет возможность пообщаться с ним как в двустороннем формате, так и на полях завтрашней встречи (саммита - ред.)", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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в мире, вильнюс, джейк салливан, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, нато
В мире, Вильнюс, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, НАТО
Салливан рассказал подробности предстоящих переговоров Байдена с Зеленским

Салливан: Байден пообщается с Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях НАТО

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообщается с Владимиром Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе, заявил во вторник советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"У президента Байдена будет возможность пообщаться с ним как в двустороннем формате, так и на полях завтрашней встречи (саммита - ред.)", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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В миреВильнюсДжейк СалливанВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСШАНАТО
 
 
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