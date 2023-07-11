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В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска

В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска - РИА Новости, 11.07.2023

В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска

Российские военные существенно продвинулись в направлении города Купянск под Харьковом, заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:27

2023-07-11T08:27

2023-07-11T09:05

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Российские военные существенно продвинулись в направлении города Купянск под Харьковом, заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько суток ВС значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск", — рассказал РИА Новости военный эксперт.Его источники также сообщили, что российской группировке удалось занять некоторые территории на востоке Харьковской области.По словам Марочко, продвижение ВС вынуждает Киев проводить эвакуацию госслужащих из региона, а бизнесмены "с проукраинской позицией", как утверждает эксперт, "сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину".Во вчерашней сводке российского Минобороны говорилось, что за сутки в ходе боевых действий на купянском направлении убиты более 65 украинских солдат, уничтожена боевая машина пехоты и два автомобиля.Также успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф