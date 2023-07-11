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В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 11.07.2023 (обновлено: 09:05 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/voyska-1883426447.html
В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска
В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска - РИА Новости, 11.07.2023
В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска
Российские военные существенно продвинулись в направлении города Купянск под Харьковом, заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:27
2023-07-11T09:05
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Российские военные существенно продвинулись в направлении города Купянск под Харьковом, заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;За несколько суток ВС значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск&quot;, — рассказал РИА Новости военный эксперт.Его источники также сообщили, что российской группировке удалось занять некоторые территории на востоке Харьковской области.По словам Марочко, продвижение ВС вынуждает Киев проводить эвакуацию госслужащих из региона, а бизнесмены "с проукраинской позицией", как утверждает эксперт, "сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину".Во вчерашней сводке российского Минобороны говорилось, что за сутки в ходе боевых действий на купянском направлении убиты более 65 украинских солдат, уничтожена боевая машина пехоты и два автомобиля.Также успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска

Подполковник Марочко: российские войска значительно продвинулись в направлении Купянска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Российские военные существенно продвинулись в направлении города Купянск под Харьковом, заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"За несколько суток ВС значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск", — рассказал РИА Новости военный эксперт.

Его источники также сообщили, что российской группировке удалось занять некоторые территории на востоке Харьковской области.
По словам Марочко, продвижение ВС вынуждает Киев проводить эвакуацию госслужащих из региона, а бизнесмены "с проукраинской позицией", как утверждает эксперт, "сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину".
Во вчерашней сводке российского Минобороны говорилось, что за сутки в ходе боевых действий на купянском направлении убиты более 65 украинских солдат, уничтожена боевая машина пехоты и два автомобиля.
Также успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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