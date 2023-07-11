https://ria.ru/20230711/volyn-1883353760.html
"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками
"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками - РИА Новости, 11.07.2023
"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками
Восемьдесят лет назад произошло "кровавое воскресенье" — именно так в польской историографии называют серию атак украинских националистов на мирных жителей. О... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:00
2023-07-11T08:00
2023-07-11T08:03
безопасность
украина
варшава
киев
виктор ющенко
степан бандера
петр порошенко
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьдесят лет назад произошло "кровавое воскресенье" — именно так в польской историографии называют серию атак украинских националистов на мирных жителей. О Волынской резне и ее забытых уроках — в материале РИА Новости.Скоординированное нападениеДеятели Украинской повстанческой армии (УПА)* долго вынашивали планы этнических чисток на Волыни. Согласно их идеологии, поляки были пришельцами, живущими на исконно украинских землях. Организация видела своей целью создание национального этнократического государства — любыми средствами.Реализовать задуманное мешала малочисленность УПА*. Нападать на поляков начали с марта 1943 года, однако тогда акции не были скоординированными.Молодому движению, сформированному осенью 1942-го, нужно было громко заявить о себе. Ставку сделали на жестокость. В мае-июне 1943 года лидеры УПА* взялись за разработку нападения на польские поселения.Дату расправы назначили на воскресенье 11 июля. Расчет организаторов был прост: застать врасплох местных, которые собирались на службы. Вырезать планировали, по разным оценкам, от 98 до 167 населенных пунктов. Атаковать решили одновременно — так сложнее убежать от карателей. На руку боевикам играла и короткая июльская ночь.Поляки были в курсе этих планов и пытались договориться. В начале июля небольшая делегация отправилась на встречу с местным главой службы безопасности Организации украинских националистов* Федором Шабатурой. Один из переговорщиков — представитель Волынского округа Кшиштоф Маркевич — хорошо знал того еще со школы, поэтому верил в компромисс.Но, когда делегаты прибыли на место встречи в село Кустыче, их арестовали и после короткого допроса казнили с особой жестокостью.Однако националисты только разогревались. Их активно накачивали пропагандой. Так, первый июльский номер газеты УПА* "До зброi" ("К оружию") вышел с открытым призывом уничтожать всех поляков, оставшихся на Украине. К тому же территорию контролировали гитлеровцы — и боевики могли творить с мирным населением все что заблагорассудится.Убивали в церквяхПод удар 11 июля одновременно попали десятки населенных пунктов в Гороховском, Владимир-Волынском и Ковельском районах. Польское население гибло от пуль, топоров, вил, кос, ножей, молотков. Убийства совершали с особой жестокостью, жертв перед смертью часто пытали. Особенно украинских националистов интересовало, где мирные жители хранят сбережения. Дома, как правило, грабили, а потом сжигали.По Порицку банды УПА* ударили, когда поляки собрались в церкви на утреннее богослужение. Нападавшие стреляли, бросали гранаты в окна и двери храма. Одновременно другие группы устроили резню в самой деревне. Всего погибло 222 человека.По той же схеме националисты действовали в Хрынове, где местных жителей загнали в костел, а после подожгли здание. Погибли 150 человек. В Кисилине к исходу дня убили 90 поляков, в Заблотти — 76, в Замличах — 118. И таких населенных пунктов очень много.В Здолбуновском районе трагическая судьба постигла Гуту Майданскую. Весной 1943-го жители села заявили о лояльности украинскому подполью. В обмен на гарантии безопасности поставляли организации продукты — яйца, молоко, зерно, мясо. Тем не менее 12 июля украинские подразделения уничтожили большинство жителей. Погибло 184 человека. Чудом спаслись 11."Я бежала за телегой, но там было очень много людей, — рассказывала жительница села Ядвига Маевская. — Мама кричала и тянула руки, чтобы меня затащить на эту подводу, но я не успела. Видела множество трупов. Помню, на нас напали во время нашего бегства. Когда я услышала выстрелы бандеровцев и крики "Ура, ура, резать ляхов!", то от страха перепрыгнула ров. И заметила, что некоторые уходят в лес. По дороге видела женщину с разрезанным животом — мертвую, возле нее сидел ребенок и плакал".Историческая памятьВсего за 11 июля убили около восьми тысяч человек — в основном женщин, детей и стариков. Операция продолжалась до 16 июля. Только в июле 1943-го националисты сожгли 530 польских деревень.Новая волна массовых убийств прокатилась в начале 1944 года. Между 1943-м и 1945-м самые масштабные чистки произошли в Воле-Островецкой, где зверски замучили 628 поляков, в Гае — 600, в Островках — 521 и в Колодно — 516.В феврале 1990 года КГБ Украины сообщил в СМИ, что всего от рук бандеровцев за несколько лет погибли более 30 тысяч польских мирных жителей, а также — около 25 тысяч солдат, сотрудников НКВД и пограничников. Однако есть мнение, что цифра не отражает реальных масштабов трагедии. Так, украинский профессор и историк Виталий Масловский утверждал, что в 1944-1952-м члены ОУН-УПА* убили более 80 тысяч граждан. А во время войны жертв могло быть в два раза больше.Впрочем, это не помешало политикам делать из националистов героев. Например, президент Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Степану Бандере. А Петр Порошенко — Роману Шухевичу. Волынскую резню официоз объявил "ответом на аналогичные действия" польской Армии Крайовой. И обвинил Варшаву в этнических чистках во время операции "Висла" в 1947-м, когда в УССР с целью ликвидации подполья УПА* и ОУН* депортировали свыше 200 тысяч украинцев.Перед 80-летием трагедии польские власти стараются обойти стороной тему взаимных претензий. Обещают "решить проблему потом". Однако на бытовом уровне о тех событиях не забывают.В минувший понедельник в Варшаве прошла акция протеста у украинского посольства. Собравшиеся призывали Киев признать Волынскую резню геноцидом и официально покаяться. У польских властей демонстранты потребовали прекратить военную поддержку соседа."Должен, наконец, настать момент, когда Киев откажется от преступной идеологии геноцида, — заявил один из организаторов протеста политик Матеуш Пискорский. — Раньше бандеровцы убивали, теперь Зеленский гонит людей на смерть. Украинцы борются не за нашу свободу. Американцы, немцы зарабатывают деньги. Зачем в братоубийственной войне украинцы и русские должны истекать кровью, а поляки — все это поддерживать?"Рядовые граждане часто задаются такими вопросами. Согласно свежим данным, представленным исследователями Варшавского университета, все меньше поляков говорят твердое "да" поддержке Украины. Чего не скажешь о политиках, которым куда важнее "совместное противостояние России".* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://radiosputnik.ria.ru/20230620/volynskaya-reznya-1879351359.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20230710/naemniki-1883320211.html
https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230710/vsu-1883346808.html
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Андрей Коц
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безопасность, украина, варшава, киев, виктор ющенко, степан бандера, петр порошенко, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
Безопасность, Украина, Варшава, Киев, Виктор Ющенко, Степан Бандера, Петр Порошенко, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьдесят лет назад произошло "кровавое воскресенье" — именно так в польской историографии называют серию атак украинских националистов на мирных жителей. О Волынской резне и ее забытых уроках — в материале РИА Новости.
Скоординированное нападение
Деятели Украинской повстанческой армии (УПА)* долго вынашивали планы этнических чисток на Волыни. Согласно их идеологии, поляки были пришельцами, живущими на исконно украинских землях. Организация видела своей целью создание национального этнократического государства — любыми средствами.
Реализовать задуманное мешала малочисленность УПА*. Нападать на поляков начали с марта 1943 года, однако тогда акции не были скоординированными.
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Молодому движению, сформированному осенью 1942-го, нужно было громко заявить о себе. Ставку сделали на жестокость. В мае-июне 1943 года лидеры УПА* взялись за разработку нападения на польские поселения.
Дату расправы назначили на воскресенье 11 июля. Расчет организаторов был прост: застать врасплох местных, которые собирались на службы. Вырезать планировали, по разным оценкам, от 98 до 167 населенных пунктов. Атаковать решили одновременно — так сложнее убежать от карателей. На руку боевикам играла и короткая июльская ночь.
Поляки были в курсе этих планов и пытались договориться. В начале июля небольшая делегация отправилась на встречу с местным главой службы безопасности Организации украинских националистов* Федором Шабатурой. Один из переговорщиков — представитель Волынского округа Кшиштоф Маркевич — хорошо знал того еще со школы, поэтому верил в компромисс.
Но, когда делегаты прибыли на место встречи в село Кустыче, их арестовали и после короткого допроса казнили с особой жестокостью.
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Однако националисты только разогревались. Их активно накачивали пропагандой. Так, первый июльский номер газеты УПА* "До зброi" ("К оружию") вышел с открытым призывом уничтожать всех поляков, оставшихся на Украине. К тому же территорию контролировали гитлеровцы — и боевики могли творить с мирным населением все что заблагорассудится.
Под удар 11 июля одновременно попали десятки населенных пунктов в Гороховском, Владимир-Волынском и Ковельском районах. Польское население гибло от пуль, топоров, вил, кос, ножей, молотков. Убийства совершали с особой жестокостью, жертв перед смертью часто пытали. Особенно украинских националистов интересовало, где мирные жители хранят сбережения. Дома, как правило, грабили, а потом сжигали.
По Порицку банды УПА* ударили, когда поляки собрались в церкви на утреннее богослужение. Нападавшие стреляли, бросали гранаты в окна и двери храма. Одновременно другие группы устроили резню в самой деревне. Всего погибло 222 человека.
По той же схеме националисты действовали в Хрынове, где местных жителей загнали в костел, а после подожгли здание. Погибли 150 человек. В Кисилине к исходу дня убили 90 поляков, в Заблотти — 76, в Замличах — 118. И таких населенных пунктов очень много.
В Здолбуновском районе трагическая судьба постигла Гуту Майданскую. Весной 1943-го жители села заявили о лояльности украинскому подполью. В обмен на гарантии безопасности поставляли организации продукты — яйца, молоко, зерно, мясо. Тем не менее 12 июля украинские подразделения уничтожили большинство жителей. Погибло 184 человека. Чудом спаслись 11.
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"Я бежала за телегой, но там было очень много людей, — рассказывала
жительница села Ядвига Маевская. — Мама кричала и тянула руки, чтобы меня затащить на эту подводу, но я не успела. Видела множество трупов. Помню, на нас напали во время нашего бегства. Когда я услышала выстрелы бандеровцев и крики "Ура, ура, резать ляхов!", то от страха перепрыгнула ров. И заметила, что некоторые уходят в лес. По дороге видела женщину с разрезанным животом — мертвую, возле нее сидел ребенок и плакал".
Всего за 11 июля убили около восьми тысяч человек — в основном женщин, детей и стариков. Операция продолжалась до 16 июля. Только в июле 1943-го националисты сожгли 530 польских деревень.
Новая волна массовых убийств прокатилась в начале 1944 года. Между 1943-м и 1945-м самые масштабные чистки произошли в Воле-Островецкой, где зверски замучили 628 поляков, в Гае — 600, в Островках — 521 и в Колодно — 516.
В феврале 1990 года КГБ Украины сообщил в СМИ, что всего от рук бандеровцев за несколько лет погибли более 30 тысяч польских мирных жителей, а также — около 25 тысяч солдат, сотрудников НКВД и пограничников. Однако есть мнение, что цифра не отражает реальных масштабов трагедии. Так, украинский профессор и историк Виталий Масловский утверждал, что в 1944-1952-м члены ОУН-УПА* убили более 80 тысяч граждан. А во время войны жертв могло быть в два раза больше.
Впрочем, это не помешало политикам делать из националистов героев. Например, президент Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Степану Бандере. А Петр Порошенко — Роману Шухевичу. Волынскую резню официоз объявил "ответом на аналогичные действия" польской Армии Крайовой. И обвинил Варшаву в этнических чистках во время операции "Висла" в 1947-м, когда в УССР с целью ликвидации подполья УПА* и ОУН* депортировали свыше 200 тысяч украинцев.
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Перед 80-летием трагедии польские власти стараются обойти стороной тему взаимных претензий. Обещают "решить проблему потом". Однако на бытовом уровне о тех событиях не забывают.
В минувший понедельник в Варшаве прошла акция протеста у украинского посольства. Собравшиеся призывали Киев признать Волынскую резню геноцидом и официально покаяться. У польских властей демонстранты потребовали прекратить военную поддержку соседа.
"Должен, наконец, настать момент, когда Киев откажется от преступной идеологии геноцида, — заявил один из организаторов протеста политик Матеуш Пискорский. — Раньше бандеровцы убивали, теперь Зеленский гонит людей на смерть. Украинцы борются не за нашу свободу. Американцы, немцы зарабатывают деньги. Зачем в братоубийственной войне украинцы и русские должны истекать кровью, а поляки — все это поддерживать?"
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Рядовые граждане часто задаются такими вопросами. Согласно свежим данным
, представленным исследователями Варшавского университета, все меньше поляков говорят твердое "да" поддержке Украины. Чего не скажешь о политиках, которым куда важнее "совместное противостояние России".
* Запрещенные в России экстремистские организации.