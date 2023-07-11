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"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками

"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками - РИА Новости, 11.07.2023

"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками

Восемьдесят лет назад произошло "кровавое воскресенье" — именно так в польской историографии называют серию атак украинских националистов на мирных жителей. О... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:03

безопасность

украина

варшава

киев

виктор ющенко

степан бандера

петр порошенко

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьдесят лет назад произошло "кровавое воскресенье" — именно так в польской историографии называют серию атак украинских националистов на мирных жителей. О Волынской резне и ее забытых уроках — в материале РИА Новости.Скоординированное нападениеДеятели Украинской повстанческой армии (УПА)* долго вынашивали планы этнических чисток на Волыни. Согласно их идеологии, поляки были пришельцами, живущими на исконно украинских землях. Организация видела своей целью создание национального этнократического государства — любыми средствами.Реализовать задуманное мешала малочисленность УПА*. Нападать на поляков начали с марта 1943 года, однако тогда акции не были скоординированными.Молодому движению, сформированному осенью 1942-го, нужно было громко заявить о себе. Ставку сделали на жестокость. В мае-июне 1943 года лидеры УПА* взялись за разработку нападения на польские поселения.Дату расправы назначили на воскресенье 11 июля. Расчет организаторов был прост: застать врасплох местных, которые собирались на службы. Вырезать планировали, по разным оценкам, от 98 до 167 населенных пунктов. Атаковать решили одновременно — так сложнее убежать от карателей. На руку боевикам играла и короткая июльская ночь.Поляки были в курсе этих планов и пытались договориться. В начале июля небольшая делегация отправилась на встречу с местным главой службы безопасности Организации украинских националистов* Федором Шабатурой. Один из переговорщиков — представитель Волынского округа Кшиштоф Маркевич — хорошо знал того еще со школы, поэтому верил в компромисс.Но, когда делегаты прибыли на место встречи в село Кустыче, их арестовали и после короткого допроса казнили с особой жестокостью.Однако националисты только разогревались. Их активно накачивали пропагандой. Так, первый июльский номер газеты УПА* "До зброi" ("К оружию") вышел с открытым призывом уничтожать всех поляков, оставшихся на Украине. К тому же территорию контролировали гитлеровцы — и боевики могли творить с мирным населением все что заблагорассудится.Убивали в церквяхПод удар 11 июля одновременно попали десятки населенных пунктов в Гороховском, Владимир-Волынском и Ковельском районах. Польское население гибло от пуль, топоров, вил, кос, ножей, молотков. Убийства совершали с особой жестокостью, жертв перед смертью часто пытали. Особенно украинских националистов интересовало, где мирные жители хранят сбережения. Дома, как правило, грабили, а потом сжигали.По Порицку банды УПА* ударили, когда поляки собрались в церкви на утреннее богослужение. Нападавшие стреляли, бросали гранаты в окна и двери храма. Одновременно другие группы устроили резню в самой деревне. Всего погибло 222 человека.По той же схеме националисты действовали в Хрынове, где местных жителей загнали в костел, а после подожгли здание. Погибли 150 человек. В Кисилине к исходу дня убили 90 поляков, в Заблотти — 76, в Замличах — 118. И таких населенных пунктов очень много.В Здолбуновском районе трагическая судьба постигла Гуту Майданскую. Весной 1943-го жители села заявили о лояльности украинскому подполью. В обмен на гарантии безопасности поставляли организации продукты — яйца, молоко, зерно, мясо. Тем не менее 12 июля украинские подразделения уничтожили большинство жителей. Погибло 184 человека. Чудом спаслись 11."Я бежала за телегой, но там было очень много людей, — рассказывала жительница села Ядвига Маевская. — Мама кричала и тянула руки, чтобы меня затащить на эту подводу, но я не успела. Видела множество трупов. Помню, на нас напали во время нашего бегства. Когда я услышала выстрелы бандеровцев и крики "Ура, ура, резать ляхов!", то от страха перепрыгнула ров. И заметила, что некоторые уходят в лес. По дороге видела женщину с разрезанным животом — мертвую, возле нее сидел ребенок и плакал".Историческая памятьВсего за 11 июля убили около восьми тысяч человек — в основном женщин, детей и стариков. Операция продолжалась до 16 июля. Только в июле 1943-го националисты сожгли 530 польских деревень.Новая волна массовых убийств прокатилась в начале 1944 года. Между 1943-м и 1945-м самые масштабные чистки произошли в Воле-Островецкой, где зверски замучили 628 поляков, в Гае — 600, в Островках — 521 и в Колодно — 516.В феврале 1990 года КГБ Украины сообщил в СМИ, что всего от рук бандеровцев за несколько лет погибли более 30 тысяч польских мирных жителей, а также — около 25 тысяч солдат, сотрудников НКВД и пограничников. Однако есть мнение, что цифра не отражает реальных масштабов трагедии. Так, украинский профессор и историк Виталий Масловский утверждал, что в 1944-1952-м члены ОУН-УПА* убили более 80 тысяч граждан. А во время войны жертв могло быть в два раза больше.Впрочем, это не помешало политикам делать из националистов героев. Например, президент Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Степану Бандере. А Петр Порошенко — Роману Шухевичу. Волынскую резню официоз объявил "ответом на аналогичные действия" польской Армии Крайовой. И обвинил Варшаву в этнических чистках во время операции "Висла" в 1947-м, когда в УССР с целью ликвидации подполья УПА* и ОУН* депортировали свыше 200 тысяч украинцев.Перед 80-летием трагедии польские власти стараются обойти стороной тему взаимных претензий. Обещают "решить проблему потом". Однако на бытовом уровне о тех событиях не забывают.В минувший понедельник в Варшаве прошла акция протеста у украинского посольства. Собравшиеся призывали Киев признать Волынскую резню геноцидом и официально покаяться. У польских властей демонстранты потребовали прекратить военную поддержку соседа."Должен, наконец, настать момент, когда Киев откажется от преступной идеологии геноцида, — заявил один из организаторов протеста политик Матеуш Пискорский. — Раньше бандеровцы убивали, теперь Зеленский гонит людей на смерть. Украинцы борются не за нашу свободу. Американцы, немцы зарабатывают деньги. Зачем в братоубийственной войне украинцы и русские должны истекать кровью, а поляки — все это поддерживать?"Рядовые граждане часто задаются такими вопросами. Согласно свежим данным, представленным исследователями Варшавского университета, все меньше поляков говорят твердое "да" поддержке Украины. Чего не скажешь о политиках, которым куда важнее "совместное противостояние России".* Запрещенные в России экстремистские организации.

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безопасность, украина, варшава, киев, виктор ющенко, степан бандера, петр порошенко, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов