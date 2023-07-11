https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html

Луценко: более двух тысяч проектов реализуют на Вологодчине за три года

Луценко: более двух тысяч проектов реализуют на Вологодчине за три года - РИА Новости, 11.07.2023

Луценко: более двух тысяч проектов реализуют на Вологодчине за три года

В Вологодской области за три года планируется реализовать более двух тысяч проектов, вошедших в Народную программу, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:02

2023-07-11T12:02

2023-07-11T12:02

вологодская область

андрей луценко

дороги

капремонт

медучреждения

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ВОЛОГДА, 11 июл - РИА Новости. В Вологодской области за три года планируется реализовать более двух тысяч проектов, вошедших в Народную программу, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. "Народная программа была сформирована на основе предложений жителей региона в 2021 году. В прошлом году было реализовано более 650 мероприятий, среди которых ремонт и строительство учреждений культуры, образования, обновление коммунальных сетей, ремонт дорог, борьба с борщевиком. В 2023-2025 годах планируется исполнить мероприятия, перечень которых был сформирован на основе 45 тысяч наказов, поступивших в программу. За каждым объектом закреплен куратор из числа депутатов или представительных органов местного самоуправления", - сказал Луценко. По его словам, на сегодняшний день масштабные работы проходят во всех районах и округах региона. Так, капремонты идут в образовательных учреждениях Вологодчины. В скором времени свои двери откроет полностью обновленный Кадуйский энергетический колледж и Чагодская общеобразовательная школа. Также ремонтные работы ведутся в двух школах искусств региона, пояснил председатель Заксобрания. В рамках Народной программы обновляются медицинские учреждения области. В Никольске продолжается капремонт лечебного корпуса районной больницы, а также продолжаются работы в хирургическом корпусе Междуреченской ЦРБ. А в деревне Бобровниково Великоустюгского округа строится новый фельдшерско-акушерский пункт. Луценко отметил, что не осталась без внимания и дорожная сеть региона. Так, в Нюксенском округе начался один из этапов капремонта дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас. Также в скором времени стартует ремонт участка дороги Кубенское – Дубровское, стоимостью 416,5 миллиона рублей. Дорога соединяет село Кубенское с областным центром. Кроме того, полным ходом идут работы по переводу на газ котельной в микрорайоне Агропромхимия поселка Сазоново Чагодощенского округа стоимостью 34,5 миллиона рублей, заключил спикер.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, дороги, капремонт, медучреждения