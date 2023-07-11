Рейтинг@Mail.ru
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/vkontakte-1883501435.html
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки - РИА Новости, 11.07.2023
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:06
2023-07-11T13:06
вконтакте
vk fest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852672433_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5998693df0e270deccbb5d09c5652aeb.png
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актеры, спортсмены и другие знаменитости.Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Тема выбрана не случайно — сердцем фестиваля станет окруженная деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.Выступающие музыканты и приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik &amp; Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.Звезды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии "Комарово", а Влад A4 удивит своим образом в "Лаборатории VK Fest".В лайнап московского VK Fest вошли более 70 артистов, среди которых ANNA ASTI, Баста, Macan, HammAli &amp; Navai, Клава Кока, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах.
https://ria.ru/20230710/vkontakte-1883232691.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852672433_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b11a04f12548fb81172938506c93f6cc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, vk fest
ВКонтакте, VK Fest

VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки

VK Fest 2023
VK Fest 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актеры, спортсмены и другие знаменитости.
Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Тема выбрана не случайно — сердцем фестиваля станет окруженная деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.
VK Fest усилил лайнап фестиваля в Москве
VK Fest расширил список артистов, которые выступят в Москве
10 июля, 13:20
Выступающие музыканты и приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.
Звезды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии "Комарово", а Влад A4 удивит своим образом в "Лаборатории VK Fest".
В лайнап московского VK Fest вошли более 70 артистов, среди которых ANNA ASTI, Баста, Macan, HammAli & Navai, Клава Кока, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах.
 
ВКонтактеVK Fest
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала