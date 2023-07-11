https://ria.ru/20230711/vkontakte-1883501435.html

VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки

VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки - РИА Новости, 11.07.2023

VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки

Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:06

2023-07-11T13:06

2023-07-11T13:06

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актеры, спортсмены и другие знаменитости.Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Тема выбрана не случайно — сердцем фестиваля станет окруженная деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.Выступающие музыканты и приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.Звезды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии "Комарово", а Влад A4 удивит своим образом в "Лаборатории VK Fest".В лайнап московского VK Fest вошли более 70 артистов, среди которых ANNA ASTI, Баста, Macan, HammAli & Navai, Клава Кока, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах.

https://ria.ru/20230710/vkontakte-1883232691.html

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