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VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки - РИА Новости, 11.07.2023
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:06
2023-07-11T13:06
2023-07-11T13:06
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актеры, спортсмены и другие знаменитости.Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Тема выбрана не случайно — сердцем фестиваля станет окруженная деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.Выступающие музыканты и приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.Звезды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии "Комарово", а Влад A4 удивит своим образом в "Лаборатории VK Fest".В лайнап московского VK Fest вошли более 70 артистов, среди которых ANNA ASTI, Баста, Macan, HammAli & Navai, Клава Кока, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах.
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вконтакте, vk fest
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильей Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актеры, спортсмены и другие знаменитости.
Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Тема выбрана не случайно — сердцем фестиваля станет окруженная деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.
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Выступающие музыканты и приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе
VK Fest.
Звезды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии "Комарово", а Влад A4 удивит своим образом в "Лаборатории VK Fest".
В лайнап московского VK Fest вошли более 70 артистов, среди которых ANNA ASTI, Баста, Macan, HammAli & Navai, Клава Кока, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах.