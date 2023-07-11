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Великобритания создаст новые силы глобального реагирования - РИА Новости, 11.07.2023
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13:18 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/velikobritaniya-1883505448.html
Великобритания создаст новые силы глобального реагирования
Великобритания создаст новые силы глобального реагирования - РИА Новости, 11.07.2023
Великобритания создаст новые силы глобального реагирования
Минобороны Британии намерено создать новые "силы глобального реагирования, которые увеличат способность Лондона отвечать на кризис в короткие сроки, говорится в РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:18
2023-07-11T13:18
в мире
великобритания
лондон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны Британии намерено создать новые "силы глобального реагирования, которые увеличат способность Лондона отвечать на кризис в короткие сроки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства. "Министерство обороны вскоре опубликует новый официальный документ, в котором будут изложены меры, принимаемые Великобританией для повышения поражающего действия и возможности развертывания наших собственных вооруженных сил, а также увеличения нашего вклада в НАТО. Это включает в себя создание новых оборонных "глобальных сил реагирования", которые значительно повысят нашу способность физически реагировать на кризис в кратчайшие сроки", - говорится в официальном заявлении. В документе также отмечается, что глобальные силы реагирования дополнят модель сил НАТО, объединив под единым командованием уже развернутые силы Великобритании, а также силы быстрого реагирования. Глобальные силы реагирования, как сообщается, будут способны использовать возможности во всех областях - наземной, морской, воздушной, киберпространственной и космической. Отмечается, что создание подобного типа сил является прямым ответом на урок, извлеченный из конфликта на Украине, а также опирается на уроки недавних кризисов, в частности, в Судане, где минобороны Великобритании удалось быстро эвакуировать более 2,2 тысячи человек с помощью военных самолётов. "Мы достигли этого, объединив опыт и возможности сотрудников министерства обороны по всему миру при поддержке других правительственных структур и координации с другими международными партнерами", - говорится в сообщении.
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в мире, великобритания, лондон, нато
В мире, Великобритания, Лондон, НАТО
Великобритания создаст новые силы глобального реагирования

Минобороны Британии намерено создать новые силы глобального реагирования

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны Британии намерено создать новые "силы глобального реагирования, которые увеличат способность Лондона отвечать на кризис в короткие сроки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
«
"Министерство обороны вскоре опубликует новый официальный документ, в котором будут изложены меры, принимаемые Великобританией для повышения поражающего действия и возможности развертывания наших собственных вооруженных сил, а также увеличения нашего вклада в НАТО. Это включает в себя создание новых оборонных "глобальных сил реагирования", которые значительно повысят нашу способность физически реагировать на кризис в кратчайшие сроки", - говорится в официальном заявлении.
В документе также отмечается, что глобальные силы реагирования дополнят модель сил НАТО, объединив под единым командованием уже развернутые силы Великобритании, а также силы быстрого реагирования. Глобальные силы реагирования, как сообщается, будут способны использовать возможности во всех областях - наземной, морской, воздушной, киберпространственной и космической.
Отмечается, что создание подобного типа сил является прямым ответом на урок, извлеченный из конфликта на Украине, а также опирается на уроки недавних кризисов, в частности, в Судане, где минобороны Великобритании удалось быстро эвакуировать более 2,2 тысячи человек с помощью военных самолётов.
"Мы достигли этого, объединив опыт и возможности сотрудников министерства обороны по всему миру при поддержке других правительственных структур и координации с другими международными партнерами", - говорится в сообщении.
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