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Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии - РИА Новости, 11.07.2023
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии
ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:08
2023-07-11T13:08
2023-07-11T13:21
белоруссия
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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Ранее во вторник пресс-служба минобороны республики сообщила, что белорусские военные полигоны готовятся принять новую смену российских военнослужащих для проведения боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Союзного государства.
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белоруссия
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии
Минобороны Белоруссии: ЧВК "Вагнер" будет проводить занятия с вооруженными силами страны
МИНСК, 11 июл – РИА Новости.
ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба
минобороны республики.
"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник пресс-служба минобороны республики сообщила, что белорусские военные полигоны готовятся принять новую смену российских военнослужащих для проведения боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Союзного государства.
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