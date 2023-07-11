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Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии - РИА Новости, 11.07.2023
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13:08 11.07.2023 (обновлено: 13:21 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vagner-1883501913.html
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии - РИА Новости, 11.07.2023
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии
ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:08
2023-07-11T13:21
белоруссия
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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Ранее во вторник пресс-служба минобороны республики сообщила, что белорусские военные полигоны готовятся принять новую смену российских военнослужащих для проведения боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Союзного государства.
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белоруссия
Белоруссия
Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии

Минобороны Белоруссии: ЧВК "Вагнер" будет проводить занятия с вооруженными силами страны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер"
Бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Бойцы группы "Вагнер". Архивное фото
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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник пресс-служба минобороны республики сообщила, что белорусские военные полигоны готовятся принять новую смену российских военнослужащих для проведения боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Союзного государства.
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