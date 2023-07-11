https://ria.ru/20230711/vagner-1883501913.html

Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии

Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии - РИА Новости, 11.07.2023

Группу "Вагнер" привлекут к обучению ВС Белоруссии

ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:08

2023-07-11T13:08

2023-07-11T13:21

белоруссия

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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. ЧВК "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Ранее во вторник пресс-служба минобороны республики сообщила, что белорусские военные полигоны готовятся принять новую смену российских военнослужащих для проведения боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Союзного государства.

https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html

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