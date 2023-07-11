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Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 11.07.2023 (обновлено: 15:20 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883492411.html
Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины
Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2023
Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины
Поставка США кассетных боеприпасов Украине показала уязвимость Вашингтона в потенциальной конфронтации с Китаем, пишет The American Conservative. "Одна из... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:43
2023-07-11T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
киев
пентагон
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Поставка США кассетных боеприпасов Украине показала уязвимость Вашингтона в потенциальной конфронтации с Китаем, пишет The American Conservative. "Одна из причин, по которой Вашингтон прибегает к использованию ужасных кассетных боеприпасов для поддержки Киева, заключается в том, что военно-промышленная база Америки не поспевает за требованиями войны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если даже конфликт на Украине истощает запасы обычных вооружений Пентагона, то можно представить степень несостоятельности американской промышленности, которую может выявить конфронтация с Китаем из-за Тайваня. На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Россия, США, КНР и Украина их число не входят.
https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html
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в мире, украина, китай, киев, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Киев, Пентагон
Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины

TAC: поставка кассетных бомб Украине показала критическую уязвимость США перед Китаем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Поставка США кассетных боеприпасов Украине показала уязвимость Вашингтона в потенциальной конфронтации с Китаем, пишет The American Conservative.

"Одна из причин, по которой Вашингтон прибегает к использованию ужасных кассетных боеприпасов для поддержки Киева, заключается в том, что военно-промышленная база Америки не поспевает за требованиями войны", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что если даже конфликт на Украине истощает запасы обычных вооружений Пентагона, то можно представить степень несостоятельности американской промышленности, которую может выявить конфронтация с Китаем из-за Тайваня.

На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Россия, США, КНР и Украина их число не входят.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайКиевПентагон
 
 
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