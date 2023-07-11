Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины
TAC: поставка кассетных бомб Украине показала критическую уязвимость США перед Китаем
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Поставка США кассетных боеприпасов Украине показала уязвимость Вашингтона в потенциальной конфронтации с Китаем, пишет The American Conservative.
"Одна из причин, по которой Вашингтон прибегает к использованию ужасных кассетных боеприпасов для поддержки Киева, заключается в том, что военно-промышленная база Америки не поспевает за требованиями войны", — говорится в публикации.
"Одна из причин, по которой Вашингтон прибегает к использованию ужасных кассетных боеприпасов для поддержки Киева, заключается в том, что военно-промышленная база Америки не поспевает за требованиями войны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что если даже конфликт на Украине истощает запасы обычных вооружений Пентагона, то можно представить степень несостоятельности американской промышленности, которую может выявить конфронтация с Китаем из-за Тайваня.
На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Россия, США, КНР и Украина их число не входят.
На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Россия, США, КНР и Украина их число не входят.