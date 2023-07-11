https://ria.ru/20230711/ukraina-1883492411.html

Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины

Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2023

Вскрылось все. Байдену сообщили тревожные новости из-за Украины

Поставка США кассетных боеприпасов Украине показала уязвимость Вашингтона в потенциальной конфронтации с Китаем, пишет The American Conservative. "Одна из... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:43

2023-07-11T12:43

2023-07-11T15:20

специальная военная операция на украине

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пентагон

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Поставка США кассетных боеприпасов Украине показала уязвимость Вашингтона в потенциальной конфронтации с Китаем, пишет The American Conservative. "Одна из причин, по которой Вашингтон прибегает к использованию ужасных кассетных боеприпасов для поддержки Киева, заключается в том, что военно-промышленная база Америки не поспевает за требованиями войны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если даже конфликт на Украине истощает запасы обычных вооружений Пентагона, то можно представить степень несостоятельности американской промышленности, которую может выявить конфронтация с Китаем из-за Тайваня. На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Россия, США, КНР и Украина их число не входят.

https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html

украина

китай

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в мире, украина, китай, киев, пентагон