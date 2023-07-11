https://ria.ru/20230711/ukraina-1883441182.html

Опрос показал, как поляки относятся к вступлению Украины в НАТО

Опрос показал, как поляки относятся к вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Опрос показал, как поляки относятся к вступлению Украины в НАТО

Украину пока не стоит принимать в НАТО, считают почти половина жителей Польши - об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное лабораторией... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:23

2023-07-11T10:23

2023-07-11T10:23

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Украину пока не стоит принимать в НАТО, считают почти половина жителей Польши - об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное лабораторией IBRiS. Данные опроса показывают, что 47,7% респондентов не согласны на то, чтобы уже сейчас Украина могла стать членом НАТО. При этом за немедленное принятие Украины в НАТО выступают 40% опрошенных. У 12,3% участников опроса нет четкого мнения по этому поводу. В группе противников принятия Украины в НАТО в основном сторонники оппозиции (54%), мужчины, проживающие в средних городах (71%), люди с высшим образованием (60%), сторонники центристских взглядов (61%), люди, которые довольно хорошо оценивают свое финансовое положение (57%). Опрос проводился 7 и 8 июля по общенациональной выборке из 1100 респондентов методами CATI (телефонное интервью) и CAWI (самостоятельное заполнение онлайн-опроса) на группе из тысячи взрослых граждан Польши. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, нато, владимир зеленский, сша