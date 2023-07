https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО

Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО

В преддверии саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс погряз во внутренних конфликтах. В частности, многие оказались не готовы к тому, что США передадут... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:02

украина

киев

сша

джо байден

реджеп тайип эрдоган

владимир жарихин

нато

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866654702_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_cd0d3734a020f8e8aebcb58983e4e5e6.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В преддверии саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс погряз во внутренних конфликтах. В частности, многие оказались не готовы к тому, что США передадут Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Чего ждать от встречи — в материале РИА Новости.Дошли до краяДжо Байден объявил об очередном пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов. Помимо ракет для зенитных систем Patriot и мобильных комплексов HIMARS, туда вошли кассетные боеприпасы DPICM. Это вызвало сильную критику — и в США, и во всем мире.Как пишет The New York Times, по подсчетам Пентагона, эти снаряды не срабатывают в 14 процентах случаев. Независимые эксперты говорят о 20. Неразорвавшиеся кассеты способны пролежать в земле годы, а потом взорваться и убить гражданских. Поэтому в 2008 году 111 стран подписали конвенцию о запрещении этого оружия. Но США к ней не присоединились.Против передачи Киеву кассетных снарядов выступили Канада, Германия, Австрия, Великобритания, Италия и Испания. Выразили неудовольствие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, правозащитная организация Human Rights Watch. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в феврале 2022-го ее американская коллега Джен Псаки назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан оправдывался тем, что дальнейшее продвижение российских войск гораздо опаснее для гражданского населения, чем кассетные боеприпасы. А замглавы МИД Украины Андрей Мельник просто посоветовал недовольным "оставаться на диване и не лезть не в свое дело".Кстати, по сведениям Foreign Policy, с ноября 2022-го Украина уже получает такие боеприпасы от Турции. Там их производит по соглашению с США Анкара еще со времен холодной войны.Раздел УкраиныЗа день до саммита в Вильнюсе глава киевского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО договорились принять Украину без подготовительного этапа. Однако конкретных сроков не назвал. По мнению западных СМИ, в ближайшем будущем этого не произойдет.Как утверждает британская газета The Daily Telegraph, Германия настаивает на отсрочке — иначе война между Россией и НАТО неизбежна. В The Guardian подчеркивают: "Европейские политики ведут себя осторожно. Вероятно, потому что боятся спровоцировать Путина".Некоторые вспоминают, как было с Западной Германией, и предлагают принять в НАТО территорию, контролируемую Киевом. В интервью немецкому изданию RND бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен сказал, что ничего невозможного в этом нет. Пятая статья Устава о коллективной обороне не коснется регионов с российскими войсками. По его мнению, это стабилизирует ситуацию.В The Washington Post отмечают, что пятая статья не требует конкретных действий. В частности, в НАТО могут сослаться на то, что уже оказывают Киеву всю возможную помощь. Но тогда возникнет риск "размытия понятий", предупреждает газета. Причем больше других это встревожит, например, Литву. Вильнюс активно выступает за присоединение к альянсу Украины, но если Москва увидит нерешительность Запада, то где гарантия от следующей специальной военной операции в Прибалтике?Как бы то ни было, Байден считает, что Киев не готов к вступлению в НАТО. Прежде нужно завершить конфликт с Россией, сказал он в интервью CNN. И подчеркнул, что не обещал Москве сохранить внеблоковый статус Украины, но сперва там должна окончательно победить демократия.Карты на столПо информации The New York Times, на саммите в Вильнюсе могут договориться об увеличении военной группировки на восточной границе альянса. Пока в этих районах около десяти тысяч солдат. А нужно 300 тысяч, готовых в течение месяца оказаться на подступах к России. Правда, Европе это обойдется недешево.Кроме того, по версии The Wall Street Journal, не исключено повышение статуса Украины относительно НАТО. Это вовсе не то, чего хотят в Киеве, но лучше, чем ничего. От Байдена ждут гарантий безопасности по типу предоставленных Израилю: Тель-Авив ежегодно получает от американцев военную помощь на миллиарды долларов. В общем, главная задача саммита — найти баланс между обещаниями Украине и конкретными обязательствами.В Bloomberg полагают, что Западу очень сложно обеспечить Киеву такую поддержку, чтобы это можно было назвать "гарантией безопасности". Представители ВПК подозревают, что, если они расширят производство, через три или пять лет его придется сворачивать, а убытки никто не компенсирует. В свою очередь, европейские правительства не хотят давать гарантии долгосрочного финансирования.Также западные издания отмечают, что, помимо Украины, разногласия возможны из-за Швеции. Перед саммитом Эрдоган увязал одобрение заявки Стокгольма в НАТО с вступлением Анкары в Евросоюз.Ничего хорошегоПо мнению ведущего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО Виктора Мизина, никаких прорывных решений на саммите не примут. "Коллективный Запад продолжит добиваться военной победы Украины. В частности, Киеву пообещают нарастить помощь, но от пересечения "красных линий" пока воздержатся. Германия и США не форсируют поставки F-16 и дальнобойных ракет. Хотя Польша и страны Балтии постараются придать дискуссии максимум агрессивности", — рассуждает эксперт.Со Швецией прогресса не будет. Эрдоган прекрасно знает, что Евросоюз не хочет принимать Турцию. Скорее всего, он рассчитывает лишь на продолжение переговоров по истребителям F-35 или хотя бы F-16, добавляет Мизин.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин ждет на саммите множества комплиментов представителям киевского режима, но самого главного — вступления в НАТО — они не получат ни в каком виде. "Байден сказал, что пока об этом рано говорить. Но чтобы президент Украины Владимир Зеленский не расстраивался, ему дадут какой-нибудь подарок, например ракеты чуть большей дальности", — говорит аналитик.Киеву опять предоставят финансовую и военную помощь, однако Европа это сделает с заметно меньшим энтузиазмом, чем год назад, уточняет он. Исключение — страны Балтии и Польша, для которых борьба с Россией — основа внешней политики.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, джо байден, реджеп тайип эрдоган, владимир жарихин, нато, пентагон, оон, f-16, f-35, политика