https://ria.ru/20230711/ugroza-1883596986.html

НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России

НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России

НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, однако не может считать РФ своим партнером на фоне происходящих событий, говорится... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:40

2023-07-11T18:40

2023-07-11T19:08

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, однако не может считать РФ своим партнером на фоне происходящих событий, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе."НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозу. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем рассматривать Россию нашим партнером", - сказано в документе.В коммюнике подчеркивается, что НАТО хочет продолжать поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации."Мы по-прежнему желаем поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и увеличения прозрачности", - говорится в документе.В коммюнике отмечается, что любые изменения в отношениях НАТО и России зависят от действий Москвы.

https://ria.ru/20230711/nato-1883497725.html

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россия, нато, москва, вильнюс, в мире