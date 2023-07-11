https://ria.ru/20230711/ugroza-1883596986.html
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России
НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, однако не может считать РФ своим партнером на фоне происходящих событий, говорится... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:40
2023-07-11T18:40
2023-07-11T19:08
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, однако не может считать РФ своим партнером на фоне происходящих событий, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе."НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозу. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем рассматривать Россию нашим партнером", - сказано в документе.В коммюнике подчеркивается, что НАТО хочет продолжать поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации."Мы по-прежнему желаем поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и увеличения прозрачности", - говорится в документе.В коммюнике отмечается, что любые изменения в отношениях НАТО и России зависят от действий Москвы.
https://ria.ru/20230711/nato-1883497725.html
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россия, нато, москва, вильнюс, в мире
Россия, НАТО, Москва, Вильнюс, В мире
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России
В НАТО утверждают, что не стремятся к конфликту с Россией и не представляют угрозы