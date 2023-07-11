https://ria.ru/20230711/ugon-1883569945.html

Пьяный ростовчанин угнал машину у таксиста, отказавшегося его подвозить

Пьяный ростовчанин угнал машину у таксиста, отказавшегося его подвозить - РИА Новости, 11.07.2023

Пьяный ростовчанин угнал машину у таксиста, отказавшегося его подвозить

Полицейские Ростова-на-Дону задержали 30-летнего жителя области, подозреваемого в угоне автомобиля у водителя такси, который отказался везти его из-за слишком... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:07

2023-07-11T17:07

2023-07-11T17:07

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Полицейские Ростова-на-Дону задержали 30-летнего жителя области, подозреваемого в угоне автомобиля у водителя такси, который отказался везти его из-за слишком пьяного состояния, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. В ОВД с заявлением об угоне обратился 25-летний таксист: он рассказал, что накануне припарковал свою "Ладу Гранту" возле магазина, чтобы купить продукты, но выйдя, никакого автомобиля уже не нашел. Полицейские разослали ориентировку об угоне всем патрулям. Вскоре сотрудники угрозыска задержали 30-летнего жителя Ростовской области. Полицейские выяснили, что подозреваемый подошел к хозяину автомобиля и попросил принять заказ, однако таксист отказался его везти "из-за внешних признаков опьянения". Через некоторое время потерпевший ушел в магазин, оставив водительскую дверь незапертой, чем и воспользовался несостоявшийся клиент. "На выезде из города фигурант был задержан, а автомобиль изъят", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о "неправомерном завладении автомобилем без цели хищения". Обидчивого угонщика отпустили под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20230622/avtomobil-1879756729.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)