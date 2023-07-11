https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883617597.html
Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе
Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе - РИА Новости, 11.07.2023
Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе
Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого поймали на съемной квартире в Туапсе,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:04
2023-07-11T20:04
2023-07-11T20:04
происшествия
россия
краснодар
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александр бастрыкин
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого поймали на съемной квартире в Туапсе, сейчас его везут в следственные органы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Во вторник СК РФ сообщил о задержании в Краснодарском крае мужчины, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого. Позднее ведомство уточнило, что был задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство. "В городе Туапсе сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого... В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы", - сказала Волк. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, о его ходе поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
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происшествия, россия, краснодар, туапсе, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, фсб
Происшествия, Россия, Краснодар, Туапсе, Александр Бастрыкин, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, ФСБ
Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе
Подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого мужчину поймали в съемной квартире в Туапсе