https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883617597.html

Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе

Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе - РИА Новости, 11.07.2023

Подозреваемого в убийстве Ржицкого мужчину поймали в Туапсе

Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого поймали на съемной квартире в Туапсе,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:04

2023-07-11T20:04

2023-07-11T20:04

происшествия

россия

краснодар

туапсе

александр бастрыкин

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого поймали на съемной квартире в Туапсе, сейчас его везут в следственные органы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Во вторник СК РФ сообщил о задержании в Краснодарском крае мужчины, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого. Позднее ведомство уточнило, что был задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство. "В городе Туапсе сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого... В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы", - сказала Волк. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, о его ходе поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20230710/mirotvorets-1883401844.html

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Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК 2023-07-11T20:04 true PT0M29S

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происшествия, россия, краснодар, туапсе, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, фсб