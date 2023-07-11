https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883573374.html
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 11.07.2023
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого
В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:20
2023-07-11T17:20
2023-07-11T18:23
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодар
кирилл буданов
госдума рф
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883588372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04b0efb49d39d52a3bd6d7dcad4c52c0.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."В Краснодарском крае следователями СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого", — говорится в заявлении.Отмечается, что при задержании у подозреваемого нашли пистолет с глушителем, с помощью которого, предположительно, он совершил преступление.О смерти офицера накануне сообщила администрация Краснодара. По словам депутата Госдумы, бывшего мэра города Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, его расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Ранее погибшего внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован". При этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг причастность его ведомства к убийству Ржицкого.
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883532956.html
краснодарский край
россия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883588372_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4fc1b495be9f1e0fc8e6d4dfff12d2fc.jpg
Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
2023-07-11T17:20
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодар, кирилл буданов, госдума рф, александр бастрыкин, фсб
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Краснодар, Кирилл Буданов, Госдума РФ, Александр Бастрыкин, ФСБ
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого
СК задержал подозреваемого в убийстве замглавы мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого