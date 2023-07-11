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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 11.07.2023
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17:20 11.07.2023 (обновлено: 18:23 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883573374.html
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 11.07.2023
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого
В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:20
2023-07-11T18:23
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодар
кирилл буданов
госдума рф
александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."В Краснодарском крае следователями СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого", — говорится в заявлении.Отмечается, что при задержании у подозреваемого нашли пистолет с глушителем, с помощью которого, предположительно, он совершил преступление.О смерти офицера накануне сообщила администрация Краснодара. По словам депутата Госдумы, бывшего мэра города Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, его расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Ранее погибшего внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован". При этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг причастность его ведомства к убийству Ржицкого.
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краснодарский край
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Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодар, кирилл буданов, госдума рф, александр бастрыкин, фсб
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Краснодар, Кирилл Буданов, Госдума РФ, Александр Бастрыкин, ФСБ
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого

СК задержал подозреваемого в убийстве замглавы мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.
"В Краснодарском крае следователями СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого", — говорится в заявлении.
© Фото : пресс-служба главы КраснодараПортрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : пресс-служба главы Краснодара
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара
Отмечается, что при задержании у подозреваемого нашли пистолет с глушителем, с помощью которого, предположительно, он совершил преступление.
О смерти офицера накануне сообщила администрация Краснодара. По словам депутата Госдумы, бывшего мэра города Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, его расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
Ранее погибшего внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован". При этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг причастность его ведомства к убийству Ржицкого.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру
Вчера, 15:17
 
ПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарКирилл БудановГосдума РФАлександр БастрыкинФСБ
 
 
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