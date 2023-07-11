https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883573374.html

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 11.07.2023

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве офицера Ржицкого

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:20

2023-07-11T17:20

2023-07-11T18:23

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

краснодар

кирилл буданов

госдума рф

александр бастрыкин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."В Краснодарском крае следователями СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого", — говорится в заявлении.Отмечается, что при задержании у подозреваемого нашли пистолет с глушителем, с помощью которого, предположительно, он совершил преступление.О смерти офицера накануне сообщила администрация Краснодара. По словам депутата Госдумы, бывшего мэра города Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, его расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Ранее погибшего внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован". При этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг причастность его ведомства к убийству Ржицкого.

https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883532956.html

краснодарский край

россия

краснодар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК 2023-07-11T17:20 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодар, кирилл буданов, госдума рф, александр бастрыкин, фсб