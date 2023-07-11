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Турцию не хотят видеть в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2023
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12:50 11.07.2023 (обновлено: 14:23 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883496779.html
Турцию не хотят видеть в Европе, заявил Песков
Турцию не хотят видеть в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2023
Турцию не хотят видеть в Европе, заявил Песков
Турцию не хотят видеть в Европе, Анкаре следует снять розовые очки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:50
2023-07-11T14:23
турция
европа
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Турцию не хотят видеть в Европе, Анкаре следует снять розовые очки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Турция может ориентироваться на Запад, мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы. Здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки, нужно называть вещи своими именами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html
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турция, европа, в мире, дмитрий песков
Турция, Европа, В мире, Дмитрий Песков
Турцию не хотят видеть в Европе, заявил Песков

Песков призвал Турцию снять розовые очки, поскольку в Европе ее видеть никто не хочет

© AP Photo / Emrah GurelФлаг ЕС в Турции
Флаг ЕС в Турции - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг ЕС в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Турцию не хотят видеть в Европе, Анкаре следует снять розовые очки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Турция может ориентироваться на Запад, мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы. Здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки, нужно называть вещи своими именами", - сказал Песков журналистам.
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ТурцияЕвропаВ миреДмитрий Песков
 
 
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