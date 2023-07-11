https://ria.ru/20230711/turisty-1883484174.html
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов - РИА Новости, 11.07.2023
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:25
2023-07-11T12:25
2023-07-11T13:14
туризм
происшествия
казань
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в Telegram-канале. "В Перми борт заберет четырех спасателей МЧС, включая двух врачей. В ближайшее время вертолет направится в район поисков", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Казань, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Новости - Туризм
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край для поиска пропавших туристов