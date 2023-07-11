https://ria.ru/20230711/turisty-1883484174.html

В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов

В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов - РИА Новости, 11.07.2023

В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:25

2023-07-11T12:25

2023-07-11T13:14

туризм

происшествия

казань

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

новости - туризм

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в Telegram-канале. "В Перми борт заберет четырех спасателей МЧС, включая двух врачей. В ближайшее время вертолет направится в район поисков", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html

казань

пермский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, новости - туризм