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В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
12:25 11.07.2023 (обновлено: 13:14 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/turisty-1883484174.html
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов - РИА Новости, 11.07.2023
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:25
2023-07-11T13:14
туризм
происшествия
казань
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в Telegram-канале. "В Перми борт заберет четырех спасателей МЧС, включая двух врачей. В ближайшее время вертолет направится в район поисков", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html
казань
пермский край
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происшествия, казань, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Казань, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Новости - Туризм
В Пермский край вылетел вертолет для поиска пропавших туристов

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край для поиска пропавших туристов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вертолет МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Казани в Пермский край, где пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, сообщает министерство в Telegram-канале.
"В Перми борт заберет четырех спасателей МЧС, включая двух врачей. В ближайшее время вертолет направится в район поисков", - говорится в сообщении ведомства.
Усьвинские столбы в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы
Вчера, 12:08
 
ТуризмПроисшествияКазаньПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШНовости - Туризм
 
 
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