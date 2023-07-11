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Пермский губернатор надеется, что с пропавшей тургруппой все обойдется - РИА Новости, 11.07.2023
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12:15 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/turgruppa-1883478867.html
Пермский губернатор надеется, что с пропавшей тургруппой все обойдется
Пермский губернатор надеется, что с пропавшей тургруппой все обойдется - РИА Новости, 11.07.2023
Пермский губернатор надеется, что с пропавшей тургруппой все обойдется
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя в своем телеграм-канале ситуацию с пропавшей туристической группой, отметил, что река Усьва сейчас... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:15
2023-07-11T12:15
пермский край
россия
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя в своем телеграм-канале ситуацию с пропавшей туристической группой, отметил, что река Усьва сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно, и выразил надежду, что всё обойдется. Спасатели и полицейские вторые сутки ищут 22 туристов, 11 из которых - дети. Незарегистрированная в МЧС туристическая группа с 4 июля сплавлялась по реке Усьва, а 9 июля должна была выйти в посёлке Усьва, но пропала. "Поручил экстренным службам усилить поисковые работы туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками... Верим, что всё обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно", - написал Махонин.
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пермский край, россия, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пермский губернатор надеется, что с пропавшей тургруппой все обойдется

Махонин: река Усьва сейчас обмелела, есть надежда, что с тургруппой все обойдется

© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav LozhkinУсьвинские столбы
Усьвинские столбы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav Lozhkin
Усьвинские столбы. Архивное фото
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УФА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя в своем телеграм-канале ситуацию с пропавшей туристической группой, отметил, что река Усьва сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно, и выразил надежду, что всё обойдется.
Спасатели и полицейские вторые сутки ищут 22 туристов, 11 из которых - дети. Незарегистрированная в МЧС туристическая группа с 4 июля сплавлялась по реке Усьва, а 9 июля должна была выйти в посёлке Усьва, но пропала.
"Поручил экстренным службам усилить поисковые работы туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками... Верим, что всё обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно", - написал Махонин.
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Вчера, 11:18
 
Пермский крайРоссияДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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