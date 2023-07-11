Рейтинг@Mail.ru
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:55 11.07.2023 (обновлено: 18:28 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/tsur-1883561702.html
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2023
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья
ЦУР "Бизнес" помог решить около пяти тысяч вопросов предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:55
2023-07-11T18:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ЦУР "Бизнес" помог решить около пяти тысяч вопросов предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В конце прошлого года единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" была внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Подмосковья, а с нового года — заработала по всему региону. За это время в ЦУР "Бизнес" поступило 5176 обращений, отработано из которых уже 4986. Остальные находятся в работе профильных ведомств и штаба по защите бизнеса", — сказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. По информации пресс-службы, все обращения предпринимателей подразделяются на три типа: консультации, задачи и проблемы. Чаще всего вопросы, полученные от бизнеса, решаются в режиме онлайн с помощью консультации в течение 1-2 рабочих дней. Вопросы, которые требуют подключения профильных специалистов или ряда ведомств, направляют в штаб по защите бизнеса. Зиновьева добавила, что наиболее востребованной темой консультаций являются меры поддержки, работающие в регионе. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса. Подмосковные предприниматели могут направить свое обращение через горячую линию 0150, инвестиционный портал региона (https://invest.mosreg.ru/), приемную правительства Подмосковья (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
https://ria.ru/20230621/biznes-1879663254.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_9ce096760de61fae12a47ee2da299a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ЦУР "Бизнес" помог решить около пяти тысяч вопросов предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В конце прошлого года единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" была внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Подмосковья, а с нового года — заработала по всему региону. За это время в ЦУР "Бизнес" поступило 5176 обращений, отработано из которых уже 4986. Остальные находятся в работе профильных ведомств и штаба по защите бизнеса", — сказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По информации пресс-службы, все обращения предпринимателей подразделяются на три типа: консультации, задачи и проблемы. Чаще всего вопросы, полученные от бизнеса, решаются в режиме онлайн с помощью консультации в течение 1-2 рабочих дней. Вопросы, которые требуют подключения профильных специалистов или ряда ведомств, направляют в штаб по защите бизнеса.
Зиновьева добавила, что наиболее востребованной темой консультаций являются меры поддержки, работающие в регионе. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.
Подмосковные предприниматели могут направить свое обращение через горячую линию 0150, инвестиционный портал региона (https://invest.mosreg.ru/), приемную правительства Подмосковья (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн
21 июня, 19:07
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала