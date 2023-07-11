https://ria.ru/20230711/tsur-1883561702.html
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2023
Около 5000 обращений помог решить ЦУР "Бизнес" предпринимателям Подмосковья
ЦУР "Бизнес" помог решить около пяти тысяч вопросов предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:55
2023-07-11T16:55
2023-07-11T18:28
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ЦУР "Бизнес" помог решить около пяти тысяч вопросов предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В конце прошлого года единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" была внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Подмосковья, а с нового года — заработала по всему региону. За это время в ЦУР "Бизнес" поступило 5176 обращений, отработано из которых уже 4986. Остальные находятся в работе профильных ведомств и штаба по защите бизнеса", — сказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. По информации пресс-службы, все обращения предпринимателей подразделяются на три типа: консультации, задачи и проблемы. Чаще всего вопросы, полученные от бизнеса, решаются в режиме онлайн с помощью консультации в течение 1-2 рабочих дней. Вопросы, которые требуют подключения профильных специалистов или ряда ведомств, направляют в штаб по защите бизнеса. Зиновьева добавила, что наиболее востребованной темой консультаций являются меры поддержки, работающие в регионе. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса. Подмосковные предприниматели могут направить свое обращение через горячую линию 0150, инвестиционный портал региона (https://invest.mosreg.ru/), приемную правительства Подмосковья (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ЦУР "Бизнес" помог решить около пяти тысяч вопросов предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В конце прошлого года единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" была внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Подмосковья
, а с нового года — заработала по всему региону. За это время в ЦУР "Бизнес" поступило 5176 обращений, отработано из которых уже 4986. Остальные находятся в работе профильных ведомств и штаба по защите бизнеса", — сказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По информации пресс-службы, все обращения предпринимателей подразделяются на три типа: консультации, задачи и проблемы. Чаще всего вопросы, полученные от бизнеса, решаются в режиме онлайн с помощью консультации в течение 1-2 рабочих дней. Вопросы, которые требуют подключения профильных специалистов или ряда ведомств, направляют в штаб по защите бизнеса.
Зиновьева добавила, что наиболее востребованной темой консультаций являются меры поддержки, работающие в регионе. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.
Подмосковные предприниматели могут направить свое обращение через горячую линию 0150, инвестиционный портал региона (https://invest.mosreg.ru/), приемную правительства Подмосковья (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
У предпринимателей МО есть возможность подобрать локацию для бизнеса онлайн