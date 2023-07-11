https://ria.ru/20230711/terrorizm-1883601412.html

НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности

НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности

НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:51

2023-07-11T18:51

2023-07-11T18:51

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вильнюс

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности. "Терроризм во всех его формах и проявлениях является самой прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан и международного мира и процветания. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, глобальны и взаимосвязаны", - говорится в документе. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230711/nato-1883522846.html

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Кирилл Волков

в мире, вильнюс, нато