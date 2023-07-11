https://ria.ru/20230711/terrorizm-1883601412.html
НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности
НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности
НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:51
2023-07-11T18:51
2023-07-11T18:51
в мире
вильнюс
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности. "Терроризм во всех его формах и проявлениях является самой прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан и международного мира и процветания. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, глобальны и взаимосвязаны", - говорится в документе. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230711/nato-1883522846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, нато
НАТО назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности
Страны НАТО назвали терроризм самой прямой асимметричной угрозой международного мира
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвала терроризм самой прямой асимметричной угрозой безопасности.
"Терроризм во всех его формах и проявлениях является самой прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан и международного мира и процветания. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, глобальны и взаимосвязаны", - говорится в документе.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины
в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева
.
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