https://ria.ru/20230711/telefon-1883414132.html

Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон

Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон - РИА Новости, 11.07.2023

Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон

Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса". РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T02:30

2023-07-11T02:30

2023-07-11T07:05

ужгород

вооруженные силы украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568340443_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_4d2e19dc1745f4db94971ed5b10b3235.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса".На кадрах видно, как сидящей за рулем машины женщине, подошел мужчина в форме и выхватил у нее из рук телефон. Затем к автомобилю приблизились еще трое мужчин с автоматами. Девушка покинула машину и попыталась вернуть свой телефон, но после короткого спора сотрудники военкомата сели в белый минивэн и уехали, так и не вернув женщине мобильный.Ранее в украинском Ужгороде старший офицер Закарпатского военкомата в состоянии алкогольного опьянения избил жену солдата ВСУ из-за словесной перепалки.

https://ria.ru/20230628/odessa-1880947681.html

ужгород

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ужгород, вооруженные силы украины, украина, в мире