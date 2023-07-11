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Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон - РИА Новости, 11.07.2023
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02:30 11.07.2023 (обновлено: 07:05 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/telefon-1883414132.html
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон - РИА Новости, 11.07.2023
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон
Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T02:30
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ужгород
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса".На кадрах видно, как сидящей за рулем машины женщине, подошел мужчина в форме и выхватил у нее из рук телефон. Затем к автомобилю приблизились еще трое мужчин с автоматами. Девушка покинула машину и попыталась вернуть свой телефон, но после короткого спора сотрудники военкомата сели в белый минивэн и уехали, так и не вернув женщине мобильный.Ранее в украинском Ужгороде старший офицер Закарпатского военкомата в состоянии алкогольного опьянения избил жену солдата ВСУ из-за словесной перепалки.
https://ria.ru/20230628/odessa-1880947681.html
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ужгород, вооруженные силы украины, украина, в мире
Ужгород, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон

"Новости Одесса": Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон

© Sputnik / Жоомарт УраимовДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Девушка с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса".
На кадрах видно, как сидящей за рулем машины женщине, подошел мужчина в форме и выхватил у нее из рук телефон. Затем к автомобилю приблизились еще трое мужчин с автоматами. Девушка покинула машину и попыталась вернуть свой телефон, но после короткого спора сотрудники военкомата сели в белый минивэн и уехали, так и не вернув женщине мобильный.
Ранее в украинском Ужгороде старший офицер Закарпатского военкомата в состоянии алкогольного опьянения избил жену солдата ВСУ из-за словесной перепалки.
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