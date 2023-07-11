https://ria.ru/20230711/telefon-1883414132.html
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон - РИА Новости, 11.07.2023
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон
Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T02:30
2023-07-11T02:30
2023-07-11T07:05
ужгород
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568340443_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_4d2e19dc1745f4db94971ed5b10b3235.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата отобрали у девушки телефон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Новости Одесса".На кадрах видно, как сидящей за рулем машины женщине, подошел мужчина в форме и выхватил у нее из рук телефон. Затем к автомобилю приблизились еще трое мужчин с автоматами. Девушка покинула машину и попыталась вернуть свой телефон, но после короткого спора сотрудники военкомата сели в белый минивэн и уехали, так и не вернув женщине мобильный.Ранее в украинском Ужгороде старший офицер Закарпатского военкомата в состоянии алкогольного опьянения избил жену солдата ВСУ из-за словесной перепалки.
https://ria.ru/20230628/odessa-1880947681.html
ужгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568340443_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_a29bd8e678b936bf65f536f6f93a678d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ужгород, вооруженные силы украины, украина, в мире
Ужгород, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон
"Новости Одесса": Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон