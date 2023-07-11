https://ria.ru/20230711/tayvan-1883426029.html
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове - РИА Новости, 11.07.2023
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове
Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:22
2023-07-11T08:22
2023-07-11T08:22
в мире
тайвань
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по запросу США. Ранее в тайваньском издании "Ляньхэ синьвэнь" появились сообщения со ссылкой на протокол секретного совещания тайваньского правительства от 23 июня, в котором говорилось, что правительство США запросило оборонное ведомство Тайваня запустить тайные исследования и разработки вирусов, которые потом можно будет использовать для создания биологического оружия. Сообщалось, что представитель министерства обороны в ходе секретной встречи сообщил, что ведомство завершило первоначальный проект строительства лаборатории уровня безопасности 4 (BSL-4) для разработки биологического оружия в соответствии с запросом США. "Это уже не первый случай, когда это СМИ распространяет фейковую информацию, цитируя непроверенные источники с намерением подорвать доверие общественности к правительству и тайваньско-американским партнерским отношениям", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, министерство обороны Тайваня также подтвердило, что эти сообщения являются ложными. Ведомство также заявило, что Тайвань уважает и поддерживает свободу слова в СМИ, однако МИД очень опечален тем, что определенные средства массовой информации часто нарушают журналистскую этику.
https://ria.ru/20230630/prodazha-1881345656.html
https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html
тайвань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a52e2e7c10620576a7b338b54d5edd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, сша
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове
МИД Тайваня назвал сообщения СМИ о запросе США производить биооружие на острове фейком
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости.
Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте
информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по запросу США.
Ранее в тайваньском издании "Ляньхэ синьвэнь" появились сообщения со ссылкой на протокол секретного совещания тайваньского правительства от 23 июня, в котором говорилось, что правительство США запросило оборонное ведомство Тайваня запустить тайные исследования и разработки вирусов, которые потом можно будет использовать для создания биологического оружия. Сообщалось, что представитель министерства обороны в ходе секретной встречи сообщил, что ведомство завершило первоначальный проект строительства лаборатории уровня безопасности 4 (BSL-4) для разработки биологического оружия в соответствии с запросом США.
США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования
"Это уже не первый случай, когда это СМИ распространяет фейковую информацию, цитируя непроверенные источники с намерением подорвать доверие общественности к правительству и тайваньско-американским партнерским отношениям", - говорится в сообщении ведомства.
По его информации, министерство обороны Тайваня также подтвердило, что эти сообщения являются ложными.
Ведомство также заявило, что Тайвань уважает и поддерживает свободу слова в СМИ, однако МИД очень опечален тем, что определенные средства массовой информации часто нарушают журналистскую этику.
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань