https://ria.ru/20230711/tayvan-1883426029.html

Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове

Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове - РИА Новости, 11.07.2023

Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове

Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:22

2023-07-11T08:22

2023-07-11T08:22

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по запросу США. Ранее в тайваньском издании "Ляньхэ синьвэнь" появились сообщения со ссылкой на протокол секретного совещания тайваньского правительства от 23 июня, в котором говорилось, что правительство США запросило оборонное ведомство Тайваня запустить тайные исследования и разработки вирусов, которые потом можно будет использовать для создания биологического оружия. Сообщалось, что представитель министерства обороны в ходе секретной встречи сообщил, что ведомство завершило первоначальный проект строительства лаборатории уровня безопасности 4 (BSL-4) для разработки биологического оружия в соответствии с запросом США. "Это уже не первый случай, когда это СМИ распространяет фейковую информацию, цитируя непроверенные источники с намерением подорвать доверие общественности к правительству и тайваньско-американским партнерским отношениям", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, министерство обороны Тайваня также подтвердило, что эти сообщения являются ложными. Ведомство также заявило, что Тайвань уважает и поддерживает свободу слова в СМИ, однако МИД очень опечален тем, что определенные средства массовой информации часто нарушают журналистскую этику.

https://ria.ru/20230630/prodazha-1881345656.html

https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html

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в мире, тайвань, сша