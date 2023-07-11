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Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове - РИА Новости, 11.07.2023
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08:22 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/tayvan-1883426029.html
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове - РИА Новости, 11.07.2023
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове
Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:22
2023-07-11T08:22
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по запросу США. Ранее в тайваньском издании "Ляньхэ синьвэнь" появились сообщения со ссылкой на протокол секретного совещания тайваньского правительства от 23 июня, в котором говорилось, что правительство США запросило оборонное ведомство Тайваня запустить тайные исследования и разработки вирусов, которые потом можно будет использовать для создания биологического оружия. Сообщалось, что представитель министерства обороны в ходе секретной встречи сообщил, что ведомство завершило первоначальный проект строительства лаборатории уровня безопасности 4 (BSL-4) для разработки биологического оружия в соответствии с запросом США. "Это уже не первый случай, когда это СМИ распространяет фейковую информацию, цитируя непроверенные источники с намерением подорвать доверие общественности к правительству и тайваньско-американским партнерским отношениям", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, министерство обороны Тайваня также подтвердило, что эти сообщения являются ложными. Ведомство также заявило, что Тайвань уважает и поддерживает свободу слова в СМИ, однако МИД очень опечален тем, что определенные средства массовой информации часто нарушают журналистскую этику.
https://ria.ru/20230630/prodazha-1881345656.html
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в мире, тайвань, сша
В мире, Тайвань, США
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове

МИД Тайваня назвал сообщения СМИ о запросе США производить биооружие на острове фейком

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня опровергло на сайте информацию СМИ о якобы строительстве на острове лаборатории для производства биологического оружия по запросу США.
Ранее в тайваньском издании "Ляньхэ синьвэнь" появились сообщения со ссылкой на протокол секретного совещания тайваньского правительства от 23 июня, в котором говорилось, что правительство США запросило оборонное ведомство Тайваня запустить тайные исследования и разработки вирусов, которые потом можно будет использовать для создания биологического оружия. Сообщалось, что представитель министерства обороны в ходе секретной встречи сообщил, что ведомство завершило первоначальный проект строительства лаборатории уровня безопасности 4 (BSL-4) для разработки биологического оружия в соответствии с запросом США.
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"Это уже не первый случай, когда это СМИ распространяет фейковую информацию, цитируя непроверенные источники с намерением подорвать доверие общественности к правительству и тайваньско-американским партнерским отношениям", - говорится в сообщении ведомства.
По его информации, министерство обороны Тайваня также подтвердило, что эти сообщения являются ложными.
Ведомство также заявило, что Тайвань уважает и поддерживает свободу слова в СМИ, однако МИД очень опечален тем, что определенные средства массовой информации часто нарушают журналистскую этику.
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