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Антонов осудил отказ США говорить об ударах по Крымскому мосту - РИА Новости, 11.07.2023
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03:15 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ssha-1883415828.html
Антонов осудил отказ США говорить об ударах по Крымскому мосту
Антонов осудил отказ США говорить об ударах по Крымскому мосту - РИА Новости, 11.07.2023
Антонов осудил отказ США говорить об ударах по Крымскому мосту
Посол РФ в США Анатолий Антонов объяснил антироссийской позицией Вашингтона отказ официальных лиц страны комментировать слова представителей Киева, которые... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:15
2023-07-11T03:15
в мире
россия
сша
киев
анатолий антонов
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов объяснил антироссийской позицией Вашингтона отказ официальных лиц страны комментировать слова представителей Киева, которые признали ответственность за прошлогодний удар по Крымскому мосту. По словам посла, администрация США "не устает удивлять мир каждодневными примерами двойных стандартов". "Таковых много. Чем больше американцы втягиваются в конфликт на Украине, тем циничнее выглядят их действия и обветшалость моральных принципов", - говорится в заявлении Антонова для журналистов. Как отметил посол, долгие годы США демонстрировали равнодушие к тому, что происходило в Донбассе. "Не заметили убийства граждан в Доме профсоюзов в Одессе. Вводили санкции за несуществующие прегрешения Российской Федерации. На публику выступали за высокие правочеловеческие стандарты, говоря о запрете на использование негуманных вооружений, а теперь сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса", - отметил он. При этом никак не оправдываются, а озвучивают лишь один тезис - необходима победа над русскими, подчеркнул посол. "Схожая ситуация произошла и 10 июля, когда представитель минобороны Украины признал ответственность за удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года, в результате которого погибли простые люди и загорелись цистерны грузового поезда. Госдепартамент всегда отказывался обсуждать эту проблему", - заявил Антонов. "Вот и сейчас его пресс-секретарь сослался на отсутствие информации во внешнеполитическом ведомстве на сей счет. Это наглядный образчик откровенной антироссийской позиции, где правда не ценится ни на грош, а в центре всех усилий - нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны", - заключил он. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883415566.html
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в мире, россия, сша, киев, анатолий антонов, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Киев, Анатолий Антонов, Государственный департамент США
Антонов осудил отказ США говорить об ударах по Крымскому мосту

Антонов осудил отказ США говорить об ответственности Киева за удары по Крымскому мосту

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов объяснил антироссийской позицией Вашингтона отказ официальных лиц страны комментировать слова представителей Киева, которые признали ответственность за прошлогодний удар по Крымскому мосту.
По словам посла, администрация США "не устает удивлять мир каждодневными примерами двойных стандартов".
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"Таковых много. Чем больше американцы втягиваются в конфликт на Украине, тем циничнее выглядят их действия и обветшалость моральных принципов", - говорится в заявлении Антонова для журналистов.
Как отметил посол, долгие годы США демонстрировали равнодушие к тому, что происходило в Донбассе.
"Не заметили убийства граждан в Доме профсоюзов в Одессе. Вводили санкции за несуществующие прегрешения Российской Федерации. На публику выступали за высокие правочеловеческие стандарты, говоря о запрете на использование негуманных вооружений, а теперь сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса", - отметил он. При этом никак не оправдываются, а озвучивают лишь один тезис - необходима победа над русскими, подчеркнул посол.
«
"Схожая ситуация произошла и 10 июля, когда представитель минобороны Украины признал ответственность за удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года, в результате которого погибли простые люди и загорелись цистерны грузового поезда. Госдепартамент всегда отказывался обсуждать эту проблему", - заявил Антонов.
"Вот и сейчас его пресс-секретарь сослался на отсутствие информации во внешнеполитическом ведомстве на сей счет. Это наглядный образчик откровенной антироссийской позиции, где правда не ценится ни на грош, а в центре всех усилий - нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны", - заключил он.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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В миреРоссияСШАКиевАнатолий АнтоновГосударственный департамент США
 
 
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