https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:02
2023-07-11T14:02
2023-07-11T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
су-25
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 455 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11592 единицы специальной военной автомобильной техники.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Су-25, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Российские военные за сутки уничтожили на Херсонском направлении два украинских Су-25