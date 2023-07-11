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Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 11.07.2023 (обновлено: 14:48 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:02
2023-07-11T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
су-25
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 455 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11592 единицы специальной военной автомобильной техники.
херсонская область
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безопасность, херсонская область , су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Су-25, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow

Российские военные за сутки уничтожили на Херсонском направлении два украинских Су-25

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.
Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 455 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11592 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьСу-25Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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