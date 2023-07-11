https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html

Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow

Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023

Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:02

2023-07-11T14:02

2023-07-11T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

су-25

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских штурмовика Су-25, 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 10 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 455 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11592 единицы специальной военной автомобильной техники.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины