https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883514121.html

Киев потерял на Донецком направлении до 250 военных за сутки

Киев потерял на Донецком направлении до 250 военных за сутки - РИА Новости, 11.07.2023

Киев потерял на Донецком направлении до 250 военных за сутки

За минувшие сутки российские войска отбили на Донецком направлении девять атак ВСУ, уничтожив порядка 250 украинских военнослужащих, сообщается в сводке... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:56

2023-07-11T13:56

2023-07-11T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отбили на Донецком направлении девять атак ВСУ, уничтожив порядка 250 украинских военнослужащих, сообщается в сводке Минобороны."На Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, умелыми действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, в районах Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки поражена живая сила и техника ВСУ.Потери противника на этом направлении составили около 250 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, САУ Krab, гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила три атаки, нанесла поражение подразделениям украинских войск в районах Невского, Червоной Дибровы, Серебрянки и Терн, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы. Там ВСУ потеряли за сутки примерно 105 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, три пикапа, САУ "Акация" и "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Ровнополя. Противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Работино. Всего на двух этих направлениях уничтожено порядка 90 украинских военнослужащих, четыре танка, 15 бронемашин, пять пикапов, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы Д-20 и две "МСТА-Б".Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Новомлынска, Кисловки, Ольшаны, Котляровки, Красного Первого и Стельмаховки.Потери противника составили около 20 боцов, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы "МСТА-Б" и Д-20 и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.На Херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артсистема М777 производства США. В районе Антоновки разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 75 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 94 районах.Силы ПВО сбили два украинских самолета Су-25, перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и один снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили десять беспилотников.

https://ria.ru/20230711/terminator-1883419930.html

https://ria.ru/20230711/tanki-1883418679.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)